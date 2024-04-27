كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم السبت في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث تتوفر سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وبشأن وصول العاصفة الترابية القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، استبعدت خرائط الطقس التأثر بهذه الحالة الجوية غير المستقرة.

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وطقس حارا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على محافظات جنوب سيناء خلال ساعات النهار.

ويسود طقسا مائلا للبرودة خلال ساعات الليل على محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

ما هى حالة الطقس غدًا؟

أوضحت الأرصاد، أن الطقس غدا في مصر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الأرصاد أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، على فترات متقطعة من اليوم.

ستشهد درجات الحرارة غدا في مصر استقرارًا نسبيًا، وجاءت كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري 32 18.

- السواحل الشمالية 25 17.

- جنوب سيناء 34 23.

- شمال الصعيد 34 18.

- جنوب الصعيد 38 23.

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، استقرارًا في درجت الحرارة مع استمرار نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للأتربة وانعدام فرص سقوط الأمطار.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية، عن معدلاتها خلال اليومين الماضين؛ حيث بلغت العظمى منها 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، مع رياح نشطة نسبيا بلغت سرعتها 34كم/الساعة.

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

تشهد مناطق من الوجه البحري تكاثرًا للسحب وهطول الأمطار في مناطق الشمال وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، حيث يمكن أن تصل إلى حد السيول، كما تغطي السحب معظم مناطق البلاد، مما يحجب أشعة الشمس وتنشط الرياح الشمالية الغربية في شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد، مثيرة للرمال والأتربة.

اقرأ أيضا

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي