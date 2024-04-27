السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أمطار رعدية وسيول.. حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من أمس بدأت تنتهي موجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية، وبدأت في الانخفاض خلال فترة الليل.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وبامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، ويساعد بشكل كبير على انخفاض قيم درجات الحرارة.

المناطق الجنوبية شهدت أمس حالة من حالات عدم الاستقرار

وأوضحت أن المناطق الجنوبية شهدت أمس، حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث شهدنا سقوط أمطار رعدية ورياح هابطة، ما أدى لإثارة الرمال والأتربة في المحافظات الجنوبية، منوهة بأنه تم إغلاق بعض الطرق مثل قنا الغربي والشرقي، وبعض المناطق من طريق قنا- سفاجا، وقنا- الغردقة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن المناطق الشمالية تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير، مشيرة إلى استمرار قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

وتابعت: "متوقع استمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتقلبات الجوية على المحافظات الجنوبية"، لافتة إلى أن الأمطار مستمرة على محافظات وسط وجنوب الصعيد، خليج العقبة، مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب سيناء، منوهة بأن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية، والتي يمكن أن تؤدي لتشكل السيول على بعض الأماكن.

حالة الطقس المتوقعة حالة الطقس المتوقعة اليوم أمطار رعدية وسيول أمطار رعدية سيول الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

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