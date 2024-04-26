الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: سيناء شهدت عهدًا جديدًا منذ 2014

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عز الدين

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن سيناء بدأت مرحلة جديدة منذ عام 2014، والتي شهدت تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، فضلًا عن تحقيق الاستقرار عبر محاربة الإرهاب.

وأضاف عز الدين، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية غيَّرت الحياة بالكامل إلى الأفضل في سيناء مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد بدأ مشروع تنمية سيناء، ثم جرى إنشاء جهاز المشروعات الذي وجَّه جزءًا كبيرًا من نشاطه إلى تنمية المحافظة بشكل كبير.

 تنمية سيناء

وأكد الكاتب الصحفي، أن تغيير أنماط الحياة المحلية كان تحديًا لم يكن موجودًا في سنوات سابقة، ومع تغير الحياة بشكل كامل من توفير البنى التحتية وإقامة المشروعات ومد شبكات الحماية الاجتماعية ومنها التعليم والصحة، إضافة إلى التنوع ودمج مواطني سيناء في خطط الدولة الشاملة، وبالتالي زيادة الأجور وغيرها من الأمور التي استفاد منها أهالي سيناء.

وتابع: "رأينا أمس احتفالية القبائل، وشهدنا تفاعلا كبيرا ونوعا من الانتماء لم نره بهذا الشكل على مدار العقود السابقة، مؤكدًا أن مواطني سيناء وشيوخ سيناء وأهالي سيناء أصبح لهم شكل جديد يعبر عن عظمة الدولة المصرية التي عالجت أخطاء فادحة لسنوات سابقة".

سيناء عظمة الدولة المصرية الدولة المصرية كاتب صحفي الكاتب الصحفي محمد عز الدين

مواد متعلقة

واعظ بالأزهر: صلة الرحم فرض واجب وليست سُنَّة

فى ذكراه الـ38.. معلومات حول حادث تشيرنوبل النووى

فريدة الشوباشى: ما حدث فى سيناء ملحمة بطولة وإصرار وأبناؤها مثال للوطنية

كيف أجهضت مصر مخطط الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين؟.. خبير علاقات دولية يجيب

طلعت عبدالقوى يعدد مكاسب الحوار الوطنى

400 مليار جنيه.. استثمارات تنمية سيناء فى خطة 2024-2025

أستاذ اقتصاد: سيناء استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات وأصبحت جاذبة للمستثمرين

أستاذ تخطيط عمرانى يرصد أهم ما شهده قطاع الإسكان والتطوير العمرانى بسيناء

الأكثر قراءة

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

عاجل| موقف حسين الشحات وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلى أمام مازيمبى

مقتل ربة منزل فى مشاجرة بسبب "حد الأرض" فى أبوتيج

نجاح جراحة تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية فى بنى سويف

جامعة قناة السويس تستعد للمؤتمر الطلابى السادس للبحوث الطلابية والإبداع

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى