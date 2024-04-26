كاتب صحفى: سيناء شهدت عهدًا جديدًا منذ 2014

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن سيناء بدأت مرحلة جديدة منذ عام 2014، والتي شهدت تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية، فضلًا عن تحقيق الاستقرار عبر محاربة الإرهاب.

وأضاف عز الدين، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية غيَّرت الحياة بالكامل إلى الأفضل في سيناء مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد بدأ مشروع تنمية سيناء، ثم جرى إنشاء جهاز المشروعات الذي وجَّه جزءًا كبيرًا من نشاطه إلى تنمية المحافظة بشكل كبير.

تنمية سيناء

وأكد الكاتب الصحفي، أن تغيير أنماط الحياة المحلية كان تحديًا لم يكن موجودًا في سنوات سابقة، ومع تغير الحياة بشكل كامل من توفير البنى التحتية وإقامة المشروعات ومد شبكات الحماية الاجتماعية ومنها التعليم والصحة، إضافة إلى التنوع ودمج مواطني سيناء في خطط الدولة الشاملة، وبالتالي زيادة الأجور وغيرها من الأمور التي استفاد منها أهالي سيناء.

وتابع: "رأينا أمس احتفالية القبائل، وشهدنا تفاعلا كبيرا ونوعا من الانتماء لم نره بهذا الشكل على مدار العقود السابقة، مؤكدًا أن مواطني سيناء وشيوخ سيناء وأهالي سيناء أصبح لهم شكل جديد يعبر عن عظمة الدولة المصرية التي عالجت أخطاء فادحة لسنوات سابقة".