الجمعة 26 أبريل 2024
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توك شو

كيف أجهضت مصر مخطط الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين؟.. خبير علاقات دولية يجيب

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أدركت مصر بكل وضوح أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى سياسة العقاب الجماعي تجاه الشعب الفلسطيني، فضلًا عن محاولة تنفيذ مخطط خبيث قديم لتهجيره قسريًا خارج أراضيهم لتصفية القضية.

تحويل قطاع غزة إلى مكان من الجحيم يستحيل العيش فيه

وأضاف أحمد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتنفيذ مخططاته من خلال تحويل قطاع غزة إلى مكان من الجحيم يستحيل العيش فيه بمنع الغذاء والمياه والدواء والكهرباء وكل سبل العيش.

الموقف الأمريكي يطالب بالتحقيق في هذه الجرائم

ولفت خبير العلاقات الدولية، إلى أن هناك عمليات قتل جماعي يشاهدها العالم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب فلسطين، كما أن الموقف الأمريكي يطالب بالتحقيق في هذه الجرائم.

مصر وضعت خطوطها الحمراء منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة 

ونوه خبير العلاقات الدولية، بأن مصر منذ البداية وضعت خطوطها الحمراء منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة بمنع تهجير الفلسطينيين، والمساس بالأمن القومي المصري، وذلك بفضل حكمة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والجهود الدبلوماسية لحل أزمة غزة.

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