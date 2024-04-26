الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الأولى" تبرز افتتاح قطاع بالطريق الخرسانى المزدوج الجديد "مطروح- سيوة"

طريق سيوة الخرساني
طريق سيوة الخرساني الجديد

شهدت محافظة مطروح تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرساني الجديد بطول 50 كم في اتجاه سيوة مطروح، احتفالًا بالذكرى 42 بتحرير سيناء، إذ يسهم في تنمية واحة سيوة بمختلف المجالات وزيادة حجم السياحة والاستثمار والتنمية الزراعية والتجارية ورفع مستوى العائد الاقتصادي من سيوة بتوجيهات من القيادة السياسية. 

وجاء الافتتاح بعد انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة والذي يتم إنشاؤه لتيسير الوصول من واحة سيوة ومواكبة واستيعابًا للحركة السياحية والتجارية، خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة.

إجمالي تكلفة تنفيذ الطريق

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني حول افتتاح أول قطاع من الطريق الخرساني المزدوج الجديد مطروح سيوة، عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية.

ويبلغ إجمالي تكلفة تنفيذ الطريق 420 مليون جنيه، بالإضافة إلى جهود أكثر من 400 مهندس وفني وعامل ومحطتين لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طنًا من المواد الخام يوميًا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، وأيضًا معمل جودة بالمشروع العملاق الذي يضم 3 حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر بأعلى مواصفة تصميمية طبقًا للكود المصري.

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