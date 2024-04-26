الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فى ذكراه الـ38.. معلومات حول حادث تشيرنوبل النووى

حادث تشيرنوبل النووي
حادث تشيرنوبل النووي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول حادث تشيرنوبل النووي، الذي وقع في مثل هذا اليوم بدولة أوكرانيا، واعتبر من أكبر الكوارث في العالم. 

حادث تشيرنوبل النووى:

وقع في 26 أبريل 1986.

وقع في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل بأوكرانيا السوفيتية.

تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من المناطق المحيطة بالمفاعل.

بعد الانفجار بدأت عمليات دفن وتغليف المفاعل بالخرسانة.

لقي 36 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 2000 شخص.

أدى إلى وفاة عدد كبير في السنوات اللاحقة متأثرين بالإشعاع.

8.4 مليون شخص تعرضوا للإشعاع في بيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا.

لا تزال الأبحاث قائمة حول الآثار الصحية للتسرب الإشعاعي.

حادث تشيرنوبل النووي تشيرنوبل تشيرنوبل النووية كارثة تشيرنوبل ذكراه الـ 38

مواد متعلقة

طلعت عبدالقوى يعدد مكاسب الحوار الوطنى

400 مليار جنيه.. استثمارات تنمية سيناء فى خطة 2024-2025

أستاذ اقتصاد: سيناء استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات وأصبحت جاذبة للمستثمرين

أستاذ تخطيط عمرانى يرصد أهم ما شهده قطاع الإسكان والتطوير العمرانى بسيناء

"الأولى" تبرز افتتاح قطاع بالطريق الخرسانى المزدوج الجديد "مطروح- سيوة"

رئيس "تعمير الساحل الشمالى" يكشف أهمية طريق مطروح- سيوة الجديد

ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن.. 7 أهداف للحوار الوطنى

قد تؤدى لسيول.. "الأرصاد" تحذر: أمطار متوسطة ورعدية على جنوب البلاد اليوم

الأكثر قراءة

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

عاجل| موقف حسين الشحات وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلى أمام مازيمبى

مقتل ربة منزل فى مشاجرة بسبب "حد الأرض" فى أبوتيج

نجاح جراحة تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية فى بنى سويف

جامعة قناة السويس تستعد للمؤتمر الطلابى السادس للبحوث الطلابية والإبداع

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى