فى ذكراه الـ38.. معلومات حول حادث تشيرنوبل النووى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول حادث تشيرنوبل النووي، الذي وقع في مثل هذا اليوم بدولة أوكرانيا، واعتبر من أكبر الكوارث في العالم.

حادث تشيرنوبل النووى:

وقع في 26 أبريل 1986.

وقع في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل بأوكرانيا السوفيتية.

تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من المناطق المحيطة بالمفاعل.

بعد الانفجار بدأت عمليات دفن وتغليف المفاعل بالخرسانة.

لقي 36 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 2000 شخص.

أدى إلى وفاة عدد كبير في السنوات اللاحقة متأثرين بالإشعاع.

8.4 مليون شخص تعرضوا للإشعاع في بيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا.

لا تزال الأبحاث قائمة حول الآثار الصحية للتسرب الإشعاعي.