الجمعة 26 أبريل 2024
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فريدة الشوباشي: ما حدث في سيناء ملحمة بطولة وإصرار وأبنائها مثال للوطنية

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن تنمية سيناء في السنوات العشرة الأخيرة تعد ملحمة بطولة وإصرار، مشددةً على أن سيناء هدف للأعداء خاصة إسرائيل وأمريكا، مؤكدة أن سيناء لها أبعاد كثيرة تجعلها من أغلى بقاع الوطن على قلوب كل المصريين.

وأضافت خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيناء بوابة لمصر، كما أنها جزء من الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، وبها ثروات طبيعية ضخمة، مثل الحديد واليورانيوم والمغنسيوم والنحاس.

بطولة أهالي سيناء أسطورة تكتب في التاريخ

ولفتت الكاتبة الصحفية، إلى أن سيناء بها 400 ألف فدان، بما يقترب من نصف مليون فدان، أي أنها أرض زراعية مهمة جدًا، وحاول الأعداء بكل الطرق تقديم رشاوى لأبناء سيناء حتى يخونوا الدولة المصرية، إلا أنهم كانوا في منتهى الوطنية والشرف ورفضوا ذلك، مؤكدة أن أبناء سيناء مثال للوطنية.

وتابعت: "بطولة أهالي سيناء أسطورة تكتب في التاريخ"، مشددة على أن الرئيس السيسي أنقذ مصر، واصفة إياه بهدية ربنا للمصريين ولمصر.

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