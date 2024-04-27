الأسبوع الثاني.. شهود جدد بقضية "أموال الصمت" يهددون مستقبل ترامب في انتخابات الرئاسة

وقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس، أمام المحكمة مجددًا ضمن الأسبوع الثاني من المحاكمة بشأن "قضية أموال الصمت" الجنائية مع حضور ثلاثة شهود جدد في القضية. ويخضع الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاكمة جنائية منذ أيام لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة بالنسبة لمحاكمة رئيس سابق جنائيًا، حيث اتهمت المحكمة ترامب بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانلز خلال انتخابات 2016 لشراء صمتها عن علاقة جنسية بينهما منذ سنوات حتى لا يؤثر ذلك على فرص فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

الأسبوع الثاني.. تفاصيل جديدة في محاكمة ترامب بقضية أموال الصمت

وكشفت شبكة "cnbc" الأمريكية في تقرير لها اليوم أن شاهدين جديدين وقفا أمس الجمعة أمام المحكمة بعد أربعة أيام من شهادة ناشر مجلة ناشيونال إنكوايرر السابق ديفيد بيكر في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن قضية "أموال الصمت".

وقالت رونا جراف، مساعدة ترامب منذ فترة طويلة، للمحكمة أمس إن قائمة الاتصال الخاصة به تتضمن معلومات عن ستورمي دانيلز وكارين ماكدوجال، اللتين زعمتا أنهما كانتا على علاقة مع الرئيس السابق في عام 2006، وقد نفى ترامب مزاعمهما.

وأعقب شهادة جراف جاري فارو، وهو مسؤول تنفيذي في البنك، الذي قال إنه ساعد محامي ترامب السابق مايكل كوهين في إنشاء حساب مصرفي للشركة الوهمية التي استخدمها لدفع أموال دانييلز.

وتم استجواب ديفيد بيكر وفي يومه الرابع أمام المحكمة، واجه بيكر استجوابًا سريعًا من قبل محامي ترامب إميل بوف، فقد حاول الدفاع اختراق مصداقية بيكر كشاهد من خلال مواجهة الرواية التي نسجها المدعون في وقت سابق من الأسبوع حول مخطط مزعوم من قبل ترامب للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقامت هيئة المحلفين بتدوين الملاحظات وشاهدت بينما كان بيكر يجيب على أسئلة حول تذكره لاجتماعاته مع ترامب وكوهين، بينما سعى بوف إلى إثبات للمحكمة أنه لم يكن هناك أي شيء غير عادي في الأحداث والتفاعلات التي أبرزها الادعاء، مثل شرائه لقصة ماكدوجال مع عدم وجود نية لنشره هذه القصة.

وسعى بوف إلى إثبات أن مجلة ناشيونال إنكوايرر National Enquirer ستستفيد من القصص التي اشترتها من خلال وصف نموذج الأعمال للصحف الشعبية والحوافز التي عززت قرارات بيكر كمدير تنفيذي، وجادل بوف بأنه سواء نشر بيكر قصصا بذيئة عن المشاهير أو اشتراها للاستفادة منها في المستقبل، فإنه فعل ذلك لتحسين النتيجة النهائية لشركته.

وقال بيكر إن مجلة National Enquirer اعتمدت أيضًا على معلومات كانت موجودة في المجال العام، حيث قامت برفع التقارير من منشورات أخرى، بما في ذلك قصص حول ادعاءات سوء الممارسة ضد منافس ترامب آنذاك في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2016، جراح الأعصاب السابق بن كارسون.

وفي وقت لاحق، قال بوف إن مكتب المدعي العام هو صاحب الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا كان بيكر صادقًا، أم لا مما يعني أنه إذا لم يكن المدعون راضين عن أقواله، فقد يواجه تداعيات قضائية.

وأظهرت المستندات أن ترامب كان لديه معلومات الاتصال بكارين ماكدوجال وستورمي دانيلز.

وأكدت رونا جراف مساعة ترامب السابق، والتي عملت في منظمة ترامب لمدة 34 عامًا، الوثائق التي أظهرت أن اتصالات ترامب منذ سنوات مضت تضمنت إدخالات لماكدوجال.

وأثناء استجواب المدعية العامة سوزان هوفينجر، قالت جراف إن لديها "ذكريات غامضة" لرؤية دانييلز في الطابق الخامس والعشرين من برج ترامب، حيث كان يقع مكتب ترامب في ذلك الوقت.

وقالت جراف إنها كانت على علم بأن دانييلز ممثلة إباحية، وأنها سمعت ترامب يشير إليها على أنها شخص يمكن أن يصبح متسابقة "مثيرة للاهتمام" في برنامج "The Apprentice"، وهو برنامج تلفزيون الواقع الذي استضافه ترامب لأكثر من عقد من الزمن ابتداء من عام 2004.

وأثناء وجودها أمام المحكمة، قالت جراف إنها كانت تدلي بشهادتها امتثالًا لأمر الاستدعاء مثل الشهود الآخرين الذين يعملون لصالح ترامب والذين تم إشراكهم في قضاياه القانونية، فيما قالت جراف إن محاميها يتقاضون أتعابهم من ترامب وقالت إنها لا تعرف المبلغ الذي حصلوا عليه، مضيفة أنها نسيت أحد أسمائهم.