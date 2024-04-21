قطار المحاكمات يهدد مصير حملة دونالد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد تقرير أمريكي تأثر الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد رامب بسبب المحاكمة التي يتعرض لها في تهم جنائية، مشيرا إلى أنه اضطر لإلغاء تجمع انتخابي مهم بسبب الطقس، مما يثبت صعوبة الموازنة بين المحاكمة والحملة الانتخابية لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اضطر دونالد ترامب إلى إلغاء أول تجمع كان مخطط له منذ بدء محاكمته الجنائية في قضية "أموال الصمت" بسبب عاصفة مساء السبت في ولاية كارولينا الشمالية، وهو تعقيد إضافي يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها الرئيس السابق في التوفيق بين مشاكله القانونية مع منافسته ضد الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

قطار المحاكمات

واتصل ترامب بموقع التجمع بالقرب من مطار ويلمنجتون قبل أقل من ساعة من الموعد المقرر لصعوده إلى المنصة واعتذر لبضعة آلاف من المؤيدين الذين تجمعوا طوال فترة ما بعد الظهر في ظل طقس مشمس وجيد إلا أن سحب عاصفة تجمعت لاحقا حالت دون عقد التجمع.

وفي حديثه من طائرته الخاصة، أشار ترامب إلى البرق والعاصفة المتوقعة، وصعوبة هبوط الطائرة إلا أنه تعهد بإعادة جدولة تجمع أكبر وأفضل في نفس الموقع وفي أسرع وقت ممكن.

ووفق الوكالة كان التجمع المخطط له في ساحة المعركة الحاسمة في ولاية كارولينا الشمالية بمثابة تتويج لأسبوع قضى فيه ترامب أربعة أيام في قاعة محكمة مانهاتن جالسًا صامتًا أثناء اختيار هيئة المحلفين بينما تمكن جو بايدن من عقد العديد من فعاليات الحملة الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، لخوض ولاية رئيسية أخرى في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

واعتبر التقرير الأمريكي أن إلغاء هذا التجمع المهم حرم ترامب من فرصة جديدة لتضخيم الادعاءات بأن لوائح الاتهام المتعددة التي يواجهها هي مؤامرة مؤسسية لإسقاطه، ومن المؤكد تقريبًا أن ظهوره العلني التالي سيكون يوم الاثنين، حيث يعود إلى طاولة المدعى عليه لفتح المرافعات في أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أمريكي ويُترك لحملته أن تقرر مسار الحملة الانتخابية.

وأعرب الناخبون المجتمعون عن إحباطهم إزاء تطور الأحداث، لكنهم أوضحوا أنهم يتفهمون ذلك، خاصة بعد أن أمضى العديد منهم ساعات في انتظار وصول ترامب.

وقالت شيريل لين جونسون، التي قادت سيارتها لمسافة ساعتين تقريبا من ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا لحضور المؤتمر: " كنت مع دونالد ترامب وما زلت معه، لكنني أشعر بخيبة أمل لأنه لم يحضر".

وبحسب الوكالة كان الجمهور مستعدًا للتحقق من صحة استراتيجية ترامب المتمثلة في استخدام وقت المحكمة لصالحه من خلال دمج الإجراءات في نفس الحجج الشعبوية المناهضة للمؤسسة التي غذت صعوده لأول مرة قبل ثماني سنوات.

ترامب يعيد ترتيب خطط حملة الانتخابية

وتابعت "ليس من الواضح متى سيظهر ترامب في حملته الانتخابية المقبلة، ويمكن أن تستمر محاكمته في نيويورك لأكثر من شهر، مما يحد بشدة من حريته في رؤية الناخبين وجمع التبرعات وإجراء المكالمات، ويمكن أن تتبع إجراءات قضائية إضافية في وقت لاحق من العام".

ووعد مساعدو ترامب بتنظيم مسيرات وفعاليات في عطلات نهاية الأسبوع أيام الأربعاء، وهو اليوم الوحيد من أيام الأسبوع الذي من المتوقع أن تكون فيه محاكمة ترامب بشأن الأموال السرية في عطلة، كما وعدت حملة الرئيس السابق بظهور إضافي خلال عطلة نهاية الأسبوع في جميع أنحاء نيويورك، مثل رحلته إلى هارلم.