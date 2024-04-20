توندي أوناكويا.. نيجيري يكسر الرقم القياسي في مارثون الشطرنج لمدة 58 ساعة

استطاع توندي أوناكويا بطل شطرنج نيجيري، لعب الشطرنج دون توقف لمدة 58 ساعة في تايمز سكوير بمدينة نيويورك ليحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأطول ماراثون شطرنج.

ويأمل توندي أوناكويا البالغ من العمر 29 عاما في جمع مليون دولار لتعليم الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا من خلال المحاولة القياسية التي بدأت يوم الأربعاء، وذلك وفق تقرير لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وتجاوز توندي أوناكويا علامة الـ 58 ساعة في حوالي الساعة 02:30 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم السبت، متجاوزًا الرقم القياسي الحالي لماراثون الشطرنج البالغ 56 ساعة و9 دقائق و37 ثانية، والذي حققه في عام 2018 هالفارد هوج فلاتبو وسور فيركينجستاد، وكلاهما من النرويج.

ولم تعلق منظمة جينيس للأرقام القياسية علنًا بعد على محاولة أوناكويا، في بعض الأحيان، يستغرق الأمر أسابيع حتى تقوم المنظمة بتأكيد أي سجل جديد.

الرقم القياسي

ولعب توندي أوناكويا ضد شون مارتينيز، بطل الشطرنج الأمريكي، تماشيًا مع إرشادات موسوعة جينيس للأرقام القياسية التي تنص على أن أي محاولة لتحطيم الرقم القياسي يجب أن تتم من قبل لاعبين سيلعبان بشكل مستمر طوال المدة.

وكان الدعم يتزايد عبر الإنترنت وفي مكان الحادث، على أنغام الموسيقى الأفريقية وسط المتفرجين والمؤيدين وسط الهتافات والتصفيق لدعم توندي أوناكويا.

وقال توندي أوناكويا، الذي أسس لعبة الشطرنج في الأحياء الفقيرة في أفريقيا في عام 2018، إن المحاولة القياسية هي "من أجل أحلام ملايين الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا الذين لا يستطيعون الوصول إلى التعليم"، وتريد المنظمة دعم تعليم ما لا يقل عن مليون طفل في الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء القارة..

وقال أوناكويا مساء الخميس بعد أن تجاوز اللاعبون علامة الـ 24 ساعة: "طاقتي وصلت إلى 100% الآن لأن شعبي هنا يدعمني بالموسيقى".

ومقابل كل ساعة لعبها أوناكويا وخصمه، حصلوا على استراحة لمدة خمس دقائق فقط، في بعض الأحيان، تم تجميع فترات الاستراحة معًا، واستخدمها أوناكويا لمتابعة النيجيريين وسكان نيويورك الذين كانوا يهتفون له، حتى أنه انضم إلى رقصهم في بعض الأحيان.

دعم شعبي

وقال تايو أديمي، مدير اعمال توندي أوناكويا، إنه تم جمع ما مجموعه 22 ألف دولار خلال أول 20 ساعة من المحاولة.

وقال إن الدعم هائلًا من النيجيريين في الولايات المتحدة وزعماء العالم والمشاهير ومئات المارة، فقد حظيت محاولة أوناكويا بمتابعة وثيقة في نيجيريا، حيث ينظم بانتظام مسابقات شطرنج للشباب الذين يعيشون في الشوارع.

وبحسب الوكالة يوجد أكثر من 10 ملايين طفل خارج المدرسة في نيجيريا الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.

ومن بين الذين دعموه علنًا المشاهير وأصحاب المناصب العامة، بما في ذلك نائب الرئيس النيجيري السابق ييمي أوسينباجو.