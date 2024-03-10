الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصر تحصد ذهبية المختلط فى الشطرنج بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب الشطرنج المصري
منتخب الشطرنج المصري

حقق منتخب الشطرنج المصري أولى ميدالياته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الجاري.

وتمكن الثنائي باسم أمين وشاهندة ناجي ذهبية منافسات المختلط للشطرنج السريع بعد أداء قوي خلال المنافسات.

وتشارك مصر بفريق مكون من الثنائي باسم أمين وشاهندة ناجي، في منافسات الشطرنج خلال دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في أفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الإفريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية (الأنوكا)، وأيضًا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (الأوكسا).

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم "مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية".

«تنس الطاولة» يحصد ذهبية وبرونزية زوجي المختلط بدورة الألعاب الأفريقية

واصل لاعبو تنس الطاولة، تألقهم خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2023، التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وحصد لاعبو تنس الطاولة ميداليتين جديدتين في منافسات زوجي المختلط بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية.

ونجح الثنائي مريم الهضيبي ويوسف عبدالعزيز في حصد ذهبية زوجي المختلط لتنس الطاولة، بدون خسارة أي شوط طوال منافسات المسابقة.

كما توج الثنائي محمد البيلى ومروة الهضيبى بالميدالية البرونزية لدورة الألعاب الافريقية غانا 2023 لتنس الطاولة في منافسات زوجي المختلط.
ورفع منتخب تنس الطاولة رصيدهم في دورة الألعاب الأفريقية، إلى 8 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: هنا جودة، عمر عصر، منتخب الرجال فرق، ومنتخب السيدات فرق، والثنائي مريم الهضيبي ويوسف عبد العزيز في زوجي المختلط.

بينما حصدت اللاعبة دينا مشرف الميدالية الفضية في منافسات الفردي، وتوج اللاعب محمد البيلي بالميدالية البرونزية، كما توج البيلي ومروة الهضيبي ببرونزية زوجي المختلط.

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