بسبب ترامب.. سجن قائد "براود بويز" 6 سنوات لدوره فى اقتحام الكونجرس

قضت محكمة أمريكية بسجن سكوت ميلر، أحد قادة مجموعة "براود بويز" (Proud Boys) الأمريكية التي هاجمت مبنى الكونجرس الأمريكي في يناير 2021؛ احتجاجا على هزيمة الرئس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام جو بايدن.

وحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، حكم على سكوت ميلر، وهو زعيم جماعة تعتبر يمينية متطرفة، أمس الجمعة، بالسجن لأكثر من خمس سنوات لاعتدائه المتكرر على ضباط الشرطة بأسلحة بدائية خلال الهجوم على مبنى الكابيتول قبل أكثر من ثلاث سنوات.

أبرز التهم الموجهة لسكوت ميلر فى اقتحام مبنى الكابيتول

وتولى سكوت ميلر قيادة فرع Proud Boys في ماريلاند وواشنطن العاصمة، وقام بالتنسيق مع أعضاء المجموعة الآخرين قبل غزو مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وفقًا للمدعين الفيدراليين، كما هاجم ميلر، البالغ من العمر 33 عاما، الشرطة سبع مرات مختلفة بالأسلحة، بما في ذلك باستخدام زجاجة وعصا خشبية وأخرى حديدية.

ووفق التقرير، تشير الملاحظات الموجودة على هاتف ميلر إلى أن أيديولوجيته العنصرية البيضاء وآرائه المعادية للسامية أثرت على قراره باقتحام مبنى الكابيتول، حسبما كتب المدعي العام في دعوى قضائية، وجاء في التسجيل أنه أعرب عن نيته "القتال" من أجل حماية "أمريكا البيضاء".

وقالت قاضية المقاطعة الأمريكية، تانيا تشوتكان، التي تشرف على قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية للرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن، إن هجومًا مثل تمرد 6 يناير "يمكن أن يحدث مرة أخرى" في الولايات المتحدة.

واعتذر ميلر عن الاعتداء على الشرطة في مبنى الكابيتول، واعترف بأنه اعتنق أيديولوجيات متطرفة قبل أعمال الشغب في الكابيتول، لكنه قال للقاضي إنه "يصلح" نفسه.

وقال لتشوتكان: "أنا لست شخصًا عنيفًا أو مكروهًا على الرغم من بعض الأشياء التي رأيتها".

وعثر المحققون على أدوات ومنشورات نازية تروج للعنف ذي الدوافع العنصرية عندما فتشوا منزل ميلر في ولاية ماريلاند وهاتفه، وقال ممثلو الادعاء إن صورة عثر عليها على هاتف ميلر تظهره وهو يقف ويبتسم بجوار قصة إخبارية تصف غرق المهاجرين.

كذلك عثرت السلطات أيضًا على قميص ارتداه ميلر في عيد الهالوين، ليرتدي زي ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس الأبيض المدان بقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود، في صيف عام 2020.

وقالت القاضية تشوتكان إن مدى أيديولوجية ميلر العنيفة والمواد العنصرية والمعادية للسامية المخزنة على هاتفه جعلتها تتساءل عما إذا كان ميلر نادمًا أو قادرًا على مثل هذا التحول السريع.

كانت تشوتكان واحدة من أشد المعاقبين للمتهمين في هجوم 6 يناير، فيما تعد عقوبة السجن بحق ميلر الأطول التي أصدرتها حتى الآن في 45 قضية، وفقًا لمراجعة وكالة "أسوشيتد برس" لسجلات المحكمة.

وأوصى الادعاء بالسجن لمدة خمس سنوات و11 شهرا لميلر، الذي اعتقل في ديسمبر 2022، واعترف في يناير بالذنب في الاعتداء على ضابط شرطة بسلاح خطير.

وقال ممثلو الادعاء إنه في الأيام التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير، ناقش ميلر وأعضاء آخرون في "براود بويز" خططهم لذلك اليوم واحتمال وقوع أعمال عنف، ووصل ميلر إلى مبنى الكابيتول بعد اندلاع أعمال الشغب، مرتديًا قفازات ونظارات واقية للتزلج وحقيبة ظهر ذات طراز عسكري.

سكوت ميلر يتبرأ من براود بويز

وانضم ميلر إلى الأفراد الذين هاجموا ضباط الشرطة الذين يحرسون نفقًا يؤدي إلى مدخل الشرفة الغربية السفلية لمبنى الكابيتول، حيث وقعت بعض أعمال العنف الأكثر وحشية والتقط عمودًا حديديا وهاجم الشرطة وضرب به ضابطًا بشكل متكرر.

وبعد إلقاء عدة أشياء على الشرطة، التقط ميلر عمودًا آخر وضرب ضابطين على الأقل عدة مرات، كما انتزع درعًا من ضباط الشرطة وسلمها إلى مثيري الشغب الآخرين في الحشد خارج مبنى الكابيتول.

وقالت محامية الدفاع إليزابيث مولين، في دعوى قضائية، إن ميلر يشعر بالخجل من سلوكه في 6 يناير، وقطع العلاقات مع جماعة "براود بويز" بعد حوالي شهر من أعمال الشغب، كما تنصل من الجماعة والمبادئ التي تمثلها.

وأوضحت المحامية أنه للأسف، مثل كثيرين آخرين في ذلك اليوم، انجرف موكلها إلى جنون الحشد، الذي أثاره ترامب والمتحدثون الآخرون في التجمع الذي هاجم الكونجرس.