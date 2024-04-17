بايدن يدعو الكونجرس إلى سرعة إقرار حزمة المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى سرعة إقرار حزمة المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، نشر مجلس النواب الأمريكي نص مشروعات القوانين التكميلية للمساعدات الخارجية، حيث أكدت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، أن مشروع القانون الجمهوري يدعو إلى تقديم 60.84 مليار دولار كمساعدات أوكرانيا.

وأوضحت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، أن مشروع القانون يدعو لإرسال 8.12 مليار دولار لمساعدة تايوان ومواجهة الأنشطة الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.