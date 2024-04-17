الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير: الرقائق الإلكترونية ساحة حرب تجارية جديدة بين أمريكا والصين

الرقائق الإلكترونية
الرقائق الإلكترونية

قال المهندس محمد الحارثي، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها مكان حتى الآن فيما يتعلق بملف الرقائق الإلكترونية، ومن يتصدر المشهد الحقيقي حاليًا أكثر ثلاث دول تصنيعًا للرقائق الإلكترونية كوريا الجنوبية، تايوان، والصين.

وأضاف الحارثي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تستحوذ على جزء كبير جدًا من إنتاج الرقائق الإلكترونية والولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لتزيح المساحة من الصين لتستحوذ عليها، حتى إن الولايات المتحدة وضعت خطة بقيمة 260 مليار دولار لإعادة الاستحواذ وإعادة مكانتها في تربع عرش الرقائق الإلكترونية.

وأكد أن هذه الصناعة من سيستحوذ عليها ومن سيمتلك القدرة على السيطرة واستدامة هذه الصناعة سيستحوذ على جزء كبير جدًا من امتلاك القدرات التكنولوجية وقدرات التصنيع التكنولوجي حول العالم، موضحًا أن المشهد حاليًا يتضمن ثلاث دول فقط الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لضخ استثمارات كبيرة جدًا لتستحوذ على مكانة وتعيد مكانتها فيما يتعلق بصناعة الأجهزة والحواسب وتكنولوجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

القاهرة الإخبارية المراقب الولايات المتحدة الرقائق الإلكترونية كوريا الجنوبية تايوان الصين

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