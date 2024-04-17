الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ألمانيا تحث إسرائيل على ضبط النفس وعدم تصعيد الصراع مع إيران

الخارجية الألمانية
الخارجية الألمانية

حثّت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل على ممارسة ضبط النفس وعدم تصعيد الصراع مع إيران؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي في برلين: "من المهم للغاية بالنسبة لنا كحكومة ألمانية في هذه الأوقات الهشة أن نعمل جميعًا معًا للمساهمة في وقف التصعيد في المنطقة بأكملها".

وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالرد بشكل هائل وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من إيران.

هجوم إيران

ونفّذت إيران، السبت الماضي، هجومًا بمسيَّرات وصواريخ على إسرائيل، هو أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه إيران، بعد نحو أسبوعين على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد الحرس الثوري الإيراني شن هجوم بـ«مسيّرات وصواريخ» على إسرائيل ردًا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، الأسبوع الماضي، ونُسب إلى إسرائيل، وتسبب في مقتل 16 شخصًا، بينهم عناصر وقياديّان في الحرس الثوري الإيراني.

القاهرة الإخبارية ضبط النفس إسرائيل إيران تصعيد الصراع

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