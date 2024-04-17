الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل يواصل الغرب دعم إسرائيل عسكريًا؟.. أستاذ علاقات دولية يُجيب

نتنياهو
نتنياهو

قال وليد العويمر أستاذ العلاقات الدولية، إن دعم دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الكيان الصهيوني مستمر.

وأضاف "العويمر" خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربة الإيرانية لدولة الكيان الصهيوني لعبت دورًا أساسيًا حقيقة في إعادة إحياء هذا الموضوع من جديد لرئاسة هذه الدول في استمرار هذا الدعم لدولة الكيان الصهيوني، وبالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أو يمكن أن تتخلى عن دولة الكيان الصهيوني فيما يتعلق بدعم الأسلحة.

وأكد أن آخر صفقة وقع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ17 مليار دولار أسلحة لدولة الكيان الصهيوني دون أن يحدد آلية وشكل استخدام هذه الأسلحة. 

وتابع: "في ظل الحرب الكلامية والإعلامية ما بين دولة الاحتلال وإيران أعتقد أنه تستطيع أو سوف يستغل نتنياهو ذلك من أجل الضغط على صناع القرار في الولايات الأمريكية وبريطانيا وأي دول أخرى حتى فرنسا بدأ الحديث فيها عن إيقاف تصدير الأسلحة، سوف يستغل نتنياهو التهديد الإيراني من أجل الحصول على مزيد من الأسلحة النوعية".

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش الولايات المتحدة الكيان الصهيوني تصدير الأسلحة الاسلحة

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