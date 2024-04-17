هل هجوم إيران على إسرائيل كان بموافقة الغرب؟.. رفيق عوض يوضح

قال د. أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل له انعكاساته وتداعياته الكثيرة والتي لا نراها حتى اللحظة لأنها تحتاج إلى وقت.

وأضاف عوض، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحور الذي تقوده إيران شعر بأن هناك قائدًا لهذا المحور يستطيع أن يثق به وهذا المحور شعر بنوع من الثقة أو الروح المعنوية الجديدة التي تعزز الوضع الإيراني، بالإضافة إلى فكرة الحفاظ على الوضع والهيبة إلى آخره.

وتابع: "لكن أيضًا تم ضرب إسرائيل بغض النظر عن النتائج الآن، لكن تم الضرب هذا بموافقات غربية وإقليمية، بمعنى أن هناك اعترافًا بالنفوذ الإيراني، ويجب ألا ننظر إلى المسألة باعتبارها فقط كما قيل، فهناك أشياء كثيرة قيلت ولكن يجب أن نرى الصورة شاملة".

وأوضح أن إسرائيل وإيران تبادلتا الرسائل المنسقة والمرتبة وذات التوافقات، مؤكدًا أن هذه الرسائل لاكتساب النفوذ في المنطقة.