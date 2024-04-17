الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: التاريخ سيتوقف أمام الاستخدام المفرط للقوة العسكرية وترويع سكان غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العاهل البحرينى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إننا نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم إلا أنهم يتواجدون في أراضيهم ويتشبثون ببيوتهم وأوطانهم ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا شك أننا أمام لحظة فارقة سيتوقف عندها التاريخ لما تشهده من استمرار للاستخدام المفرط للقوة العكسرية في ترويع المدنيين وتجويعهم وعقابهم جماعيًا لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي وغياب أي قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه ناقش مع العاهل البحريني جهود البلدين والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الارداة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التحويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

القاهرة الإخبارية الرئيس عبدالفتاح السيسي الملك حمد بن عيسى آل خليفة قطاع غزة الحرب الإسرائيلية المدنيين التهجير القسرى

مواد متعلقة

هل هجوم إيران على إسرائيل كان بموافقة الغرب؟.. رفيق عوض يوضح

القاهرة الإخبارية: بعد الضربات الإيرانية العالم ينشغل عن مأساة غزة

باحثة: المواجهة بين إيران وإسرائيل لا تخدم القضية الفلسطينية

خبير: التواصل مع الأسرى فى سجون الاحتلال منقطع والانتهاكات متواصلة بحقهم

باحثة: غزة منطقة منكوبة وإسرائيل تكمم أفواه المؤسسات الحقوقية والإغاثية

غسان ريفى: إسرائيل فى مأزق كبير والاحتلال يتكتم على خسائره

"الشيوخ الأمريكى" يبحث عزل وزير الأمن الداخلى بسبب الهجرة غير الشرعية

حزب الله يستهدف عدة مواقع للاحتلال فى تلال كفرشوبا جنوب لبنان

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

شعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن سعر الخبز السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين