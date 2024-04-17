الرئيس السيسى: التاريخ سيتوقف أمام الاستخدام المفرط للقوة العسكرية وترويع سكان غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إننا نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم إلا أنهم يتواجدون في أراضيهم ويتشبثون ببيوتهم وأوطانهم ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا شك أننا أمام لحظة فارقة سيتوقف عندها التاريخ لما تشهده من استمرار للاستخدام المفرط للقوة العكسرية في ترويع المدنيين وتجويعهم وعقابهم جماعيًا لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي وغياب أي قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه ناقش مع العاهل البحريني جهود البلدين والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الارداة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التحويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.