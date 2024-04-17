الأربعاء 17 أبريل 2024
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الرئيس السيسى: مصر حذرت من تبعات الحرب وخطورة اتساعها فى المنطقة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي من المؤتمر الصحفى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حذرت كثيرًا ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، وإنما كذلك مما ستجره لا محالة من اتساع للصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد فتتسع دائرته فتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة. 

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنطقة على مدار الأشهر القليلة الأخيرة، شهدت تبعات بالغة لاستمرار هذه الحرب، حيث تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة فأصحبنا أمام ما نشهده اليوم من وضع إقليمي بالغ التوتر والخطورة يضع أمن واستقرار شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد.

وتابع: "لقد ناقشت مع العاهل البحريني تفاصيل هذه التطورات الإقليمية المقلقة وتصورات التعامل معها في إطار اتفاقنا معًا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات، وعدم ترك مصائرها لإرادة دعاة الحروب في إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذي نعتبره كُلًا لا يتجزأ".

وواصل: "كما اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف لانتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح وفتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملًا ومستقبلًا توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية".

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