الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسلة "القاهرة الإخبارية" من المنامة ترصد أصداء زيارة العاهل البحريني للقاهرة

جانب من زيارة العاهل
جانب من زيارة العاهل البحريني لمصر

قالت هند كرم مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من المنامة، إنه من الواضح تمامًا أن الأجواء العربية تشي بكثير من التوافق والتنسيق العربي المشترك في إطار العلاقات العربية العربية ووحدة الصف وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه انتهاج الحلول السلمية والقنوات الدبلوماسية لتجنيب المنطقة ويلات الحروب والدمار وعدم اللجوء أبدا إلى الخيارات العسكرية والتي قد تعرض أمن المنطقة والإقليم برمته إلى مزيد من الخطر والتهديدات.

وأضافت كرم، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية”، أن هناك إجماع ثنائي بين الزعيمين العربيين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الكثير من النقاط المهمة التي ترشحت عنها جلسة مباحثات القمة التي جمعتهما منذ قليل في القاهرة.

وأكدت أن هناك ارتياح وكما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا ملك البحرين لما دار في هذه الجلسة المشتركة، حيث تم مناقشة جملة من القضايا المشتركة وخصوصًا طبعًا دعم مسيرة العمل العربية المشتركة على ضوء ترأس مملكة البحرين لأعمال القمة العربية العادية الثالثة والثلاثين في السادس عشر من مايو المقبل.

وتابعت: كما أن العاهل الأردني ذكر بأنه تم مناقشة جدول أعمال القمة العربية وعلى رأسها بالطبع الملف الأهم والأكثر دقة وأهمية وهو الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، موضحةً أن الزعيمين العربيين اتفقا على ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وأن هذه المبحثات تجرى الآن في وقت بالغ الخطورة بسبب هذه الحرب وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم خاصة مع تزايد حدة العنف المفرط كما ورد على لسان الرئيس السيسي وسقوط آلاف المدنيين الفلسطينيين.

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