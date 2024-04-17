الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

واشنطن منزعجة إزاء تقارير عن احتجاز إسرائيل لموظفين من أونروا فى غزة

أونروا
أونروا

كشف وزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن منزعجة للغاية إزاء تقارير عن احتجاز إسرائيل لموظفين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومن منظمات إغاثية أخرى في قطاع غزة وتعرضهم لسوء المعاملة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنها ستواصل الضغط على إسرائيل للتحقيق في إساءة معاملة عدد من موظفي أونروا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة أونروا أنه تم العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل داخل مدارس بقطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، حسبما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة أونروا واشنطن إسرائيل احتجاز

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