الأربعاء 17 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: تصعيد جديد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بقصف أحياء خارج نطاق الاستهدافات 

الحدود الإسرائيلية
الحدود الإسرائيلية اللبنانية

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك منحى جديدًا من العمليات في الجنوب اللبناني وخصوصًا بعد عملية عرب العرامشة التي وصفها حزب الله بأنها عملية مركبة استهدف فيها مسيرات انقضاضية عدة بالإضافة إلى صواريخ موجهة استهدفت منشآت عدة في هذه المنطقة.

وأضاف سنجاب، اليوم، خلال مداخلة عبر قال قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التصعيد يأتي أيضًا بعد تصعيد مماثل وكبير ربما غير مسبوق من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عدد من مسئولي وقيادات حزب الله في الجنوب اللبناني وتحديدًا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني أمس عبر استهداف سيارتين في منطقتي الشهابية وعين بعال في نطاق قضاء صور في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى لحزب الله، بالإضافة أيضًا إلى سقوط عنصر من حركة أمل التي نعت أحد عناصرها جراء القصف الإسرائيلي العنيف أمس لنطاق مدينة صور أو قضاء صور هذه المنطقة التي تقع في العادة خارج قواعد الاشتباك وخارج نطاق الاستهدافات على مدار الأشهور القليلة الماضية.

وأوضح، أنه كانت هناك أيضًا عمليات قصف مكثف للمنصوري وعيناتا وعدد من المناطق في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على الناقورة وعدد من البلدات أيضًا في القطاعين الأوسط والشرقي من الجنوب اللبناني، فبالتالي جاءت هذه العملية ردًا على الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة بالأمس لقيادات حزب الله وأيضًا أحد عناصر حركة أمل.

 

وأشار، إلى أنه كانت هناك أيضًا عملية نوعية نفذها الحزب خلال الساعات الماضية والتي استهدفت منطقة بيت هلل، حيث أيضًا نفذ عملية بمُسيرات على عدة مراحل ثم بعد ذلك أطلق عدة صواريخ هجومية على بيت هلل المنطقة التي تعد أحد المركز الرئيسية للقبة الحديدية والدفاع الصاروخي.

القاهرة الإخبارية الجنوب اللبنانى حزب الله مسيرات الاحتلال

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