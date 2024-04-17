الأربعاء 17 أبريل 2024
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القاهرة الإخبارية: 275 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبرى رفح البرى وكرم أبوسالم

مساعدات قطاع غزة
مساعدات قطاع غزة

قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنه حتى هذه اللحظة وصلت الأرقام إلى 275 شاحنة من المساعدات الإنسانية وصلت إلى قطاع غزة، من خلال معبر كرم أبوسالم أو منفذ رفح البري.

وأضاف عماد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأرقام هى المتوسط اليومي الذي اعتدنا عليه خلال الأيام السابقة وهذا يعود إلى الجهد الكبير التي تبذله مصر لإيصال ما يقرب من 300 شاحنة يوميًا وبالتأكيد في ظل الاحتياج الكبير من قبل الجهة الأخرى في فلسطين من الفلسطينيين لهذه المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية أو ما تبذله مصر لم يتوقف فقط على الجهد في إدخال المساعدات الإنسانية من معبر رفح، ولكن يوم أمس كانت هناك مشاركة من القوات الجوية المصرية التي ساهمت في إسقاط العشرات من الأطنان تحديدًا على منطقة شمال غزة التي يصعب الوصول إليها نظرًا للصراع المحتدم في هذه المنطقة. 

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات، حيث وصلت إلى 34 إصابة على مدار اليوم بالإضافة إلى 75 مرافقًا، وبالتالي فإن الأعداد متغيرة من لحظة إلى أخرى نظرًا للجهد الكبير الذي يبذل هنا من إدارة المعبر لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية أو أيضًا استقبال الجرحى والمصابين وأيضًا المرافقين.

وتابع: “كما لاحظنا أن هناك انتظارًا لأعداد من الشاحنات أمام معبر رفح تنتظر دورها في التوجه من الطريق الحدودي إلى منفذ أو منطقة العوجة لتقدم عملية التدقيق في المعبر الإسرائيلي لتعود مرة أخرى إلى منفذ رفح لتواصل طريقها إلى الأراضي الفلسطينية حسب الآلية المتفق عليها بين الجانب المصرية وأيضًا الإسرائيلي”.

وأكد أن المساعدات الإنسانية مجملًا تخطط 80%، وآخر المساعدات الإنسانية التي تدفقت على قطاع غزة وبالفعل تسلمت إلى الأهالي كانت أخيرة هي قافلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر التي تندرج تحته مجموعة من المؤسسات الخيرية تضمنت 126 شاحنة بالفعل عبروا اليوم للأراضي الفلسطينية محملة بـ2400 طن من جميع المستلزمات أو الاحتياجات الغذائية وغير ذلك من الأدوية والمواد الإيوائية التي يحتاجها المواطنون هناك.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة معبر رفح معبر كرم أبو سالم مصر المساعدات الإنسانية

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