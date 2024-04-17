القاهرة الإخبارية: إسرائيل ستجد صعوبة لتنفيذ مخططها للرد على هجوم إيران

أكدت وسائل إعلام أن إسرائيل ستجد صعوبة لتنفيذ مخططها للرد على هجوم إيران؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالرد بشكل هائل وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من إيران.

هجوم إيران

ونفّذت إيران، السبت الماضي، هجومًا بمسيَّرات وصواريخ على إسرائيل، هو أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه إيران، بعد نحو أسبوعين على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد الحرس الثوري الإيراني شن هجوم بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل ردًا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، الأسبوع الماضي، ونُسب إلى إسرائيل، وتسبب في مقتل 16 شخصًا، بينهم عناصر وقياديّان في الحرس الثوري الإيراني.