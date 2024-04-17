هل اقترب موعد خفض أسعار الفائدة فى البنوك المركزية العالمية؟.. خبير اقتصادى يجيب

قال إدمون شماس الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الأمريكي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومؤشر للتوجه للاقتصاد العالمي وخاصة أن الأسواق المالية المركزية هي في نيويورك، فإنها تحرك جميع الأسواق المالية في العالم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيانات الحكومية في أمريكا الأخيرة أظهرت أن التضخم ما زال مرتفعًا بشكل غير مرغوب فيه، وحجم التضخم خلال شهر مارس الماضي وصل لحوالي 3.6% وكان يرتفع من حوالي 3.1% بشهر يناير إلى 3.2 ووصل الشهر الماضي إلى 3.6، وهذا مؤشر أن التضخم في ارتفاع.

وأوضح، أن البنك الفيدرالي الأمريكي أعطى انتباهًا أنه سيخفض من الفائدة خلال الأشهر المقبلة وكان متوقعًا أنه سيسيطر على حجم التضخم في الولايات المتحدة، ولكنه كان واضعًا معيارًا أو هدفًا وهو 2% كهدف حتى يصل إليه من أجل خفض حجم الفائدة، ولكن اليوم هناك توجه إلى الحفاظ على سعر الفائدة كما هو اليوم، ولا أتوقع أي خفض في المدى المنظور ولا أتوقع أي ارتفاع للفائدة.

وتابع: "صحيح أن الاقتصاد في أماكن لا يزال ينمو بقوة، وبعد ذلك ارتفع مؤشر الأسعار الأساسية بشكل قوي وحاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية وارتفعت مبيعات التجزئة الشهر الماضي وهذا كان له تأثير قوي على نمو الوظائف قوي وارتفاع أسعار الأسهم وأسعار المنازل".