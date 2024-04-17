الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"من الهالك إلى الذوق الرفيع".. سفارة روما تدشن يوم التصميم الإيطالى 2024

مصر إيطاليا
مصر إيطاليا

تحتفل سفارة إيطاليا بالقاهرة، بيوم التصميم الإيطالي 2024 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المصرية الرئيسية، عبر تنظيم حدث بعنوان "من الهالك إلى الذوق الرفيع" في الفترة بين 18-21 أبريل في مبنى The Factory والهناجر بوسط البلد في القاهرة.

وبحسب بيان للسفارة الإيطالية ستركز موضوعات الحفل على الابتكار، الاستدامة، الشمولية وتهدف المبادرة إلى تعزيز مسئولية السكان وثقافة "الاستهلاك الأكثر وعيًا"، فضلًا عن دعم صناعة تصميم أكثر ابتكارًا وصديقًا للبيئة.

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أجندة حفل يوم التصميم الإيطالي 2024

وسيشهد الحفل افتتاح العمل الفني "دورة الحياة: لبنة أداء" الذي أنشأه استديو التصميم المصري سقالة للإشادة بالدور الإيطالي المعترف به عالميًا في الترويج للتصميم وخاصة موضوعات التصميم الإيطالي في هذا العام الذي حرصت السفارة دائمًا على نشره من خلال مبادرات وفعاليات مماثلة في مصر.

كما سيتم عرض "المقعد الأحمر" كدليل على المبادرة المناهضة لقتل النساء والعنف ضد المرأة التي تروج لها الجمعية العامة للمرأة، والتي انضمت إليها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية. 

وعقب نهاية الحدث سيتم نقل "المقعد الأحمر"، إلى مقر إقامة السفير الإيطالي في القاهرة، ويمثل المقعد الأحمر في الواقع رمزًا للفراغ الذي تركته كل امرأة تعرضت للقتل في المجتمع.

وبحسب البيان تعد كل هذه المشروعات، المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، وتمثل قدرة التصميم على نقل رسائل ومقترحات ملموسة في مواجهة التحديات التي تفرضها مكافحة تغير المناخ، وتحويل الاقتصادات نحو الاستدامة، ومكافحة جميع العنف والتمييز ضد المرأة.

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