الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

إزالة مذبح كنيسة القيامة لترميمه وعرضه في إيطاليا (صور)

جريدة الدستور

أعلن أديب جودة الحسيني حامل مفاتيح كنيسة القيامة بالقدس، إزالة المذبح الموجود على الجلجثة (كنيسة القيامة)، مشيرا إلى أنه سيتم ترميمه وعرضه في متحف “مارينو ماريني” في فلورنسا (إيطاليا).

المذبح هو قطعة من القرن السادس عشر، تم التبرع بها لحراسة الأراضي المقدسة من قبل دوق توسكانا الأكبر فرديناندو دي ميديشي في عام 1578.

في العادة يتم تبخير هذا المذبح كل يوم خلال الموكب اليومي الذي يقوم به رهبان حراسة الأراضي المقدسة، ويتم الاحتفال بقداسات الحجاج على هذا المذبح كل يوم. وهو أيضًا المذبح المستخدم في قداس الجمعة العظيمة.

سيتم افتتاح المعرض في 12 سبتمبر، عشية عيد الصليب لدى طائفة الكاثوليك. وخلال فترة الترميم والعرض سيتم استبداله بمذبح مؤقت.  

سينتهي المعرض في يناير 2025، لذلك سيتم استبدال المذبح في مكانه خلال الصوم الكبير العام المقبل، وتجديده بالكامل وتألقه للاحتفال بالجمعة العظيمة في العام 2025، حيث ستكون سنة اليوبيل.

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