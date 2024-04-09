اليوم.. الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ديونيسيوس الإسكندري

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى القديس ديونيسيوس الإسكندري، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها، إن ديونيسيوس ولد عام 190م بمدينة الإسكندرية هذا كان ابنا لأبوين على مذهب الصابئة وقد اهتم والده بتعليمه كل علوم الصابئة. لكنه اعتنق المسيحية إذ كان صغيرا.

وحدث ذات يوم أن مرت به عجوز مسيحية وبيدها بضع أوراق من رسائل بولس الرسول وعرضت عليه شراءها. فلما تناولها واطلع عليها وجد بها شيئا غريبا وعلما عجيبا. فسألها "أتبيعينها"؟ فأجابته: "نعم بقيراط ذهب فأعطاها ثلاثة قراريط، وطلب منها أن تبحث عن بقية هذه الأوراق وهو على استعداد أن يضاعف لها الثمن. فذهبت وعادت ببضع أوراق أخرى". وإذ وجد الكتاب ناقصًا طلب منها بقيته. فقالت له: "لقد وجدت هذه الأوراق ضمن كتب آبائي. وإذا أردت الحصول على الكتاب كاملا فاذهب إلى الكنيسة وهناك تحصل عليه". فذهب وطلب من أحد الكهنة أن يطلعه على ما يسمي رسائل بولس؟ فأعطاها له فقرأها ووعاها. ثم قصد القديس ديمتريوس البابا الثاني عشر. فأخذ البابا يعلمه ويرشده إلى حقائق الإيمان المسيحي ثم عمده. فتقدم كثيرا في علوم الكنيسة، حتى أن الأنبا ديمتريوس عينه معلما للشعب.

كما تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى القديسة چولي بيار مؤسسة الرئاسة العامة لجمعية أخوات نوتردام دي نامير و وُلدت ماريا روزا جوليا بيليارت في يوم 12 يوليو عام 1751م في كوفيلي بفرنسا لأبوين أثرياء كانا يديران متجرًا صغيرًا ويزرعان الأرض. في عام 1767 فقدت الأسرة ثروتها واضطرت جوليا إلى القيام بأعمال يدوية شاقة للمساعدة في إعالة الأسرة. كانت جوليا هي الخامسة من بين سبعة أطفال. التحقت بمدرسة صغيرة من غرفة واحدة في كوفيلي. لقد استمتعت بكل دراستها ، لكنها انجذبت بشكل خاص إلى دروس الدين التي يدرسها كاهن الرعية. وبسبب حماستها ، سمح لها الكاهن سرًا بإجراء المناولة الأولى في سن التاسعة ،كانت تظل أوقات كثيرة ساجدة امام القربان الأقدس والصلاة في الكنيسة. في سن الرابعة عشرة كرست نفسها لممارسات التقوى وتعليم التعليم المسيحي للأطفال الصغار . تجلس على كومة قش خلال فترة الظهيرة وتخبر الفلاحين بأمثال من الكتاب المقدس.

ثم تقوم بزيارة المرضى في أوائل العشرينات من عمرها، تغيرت حياتها فجأة عندما حاول شخص ما قتل والدها، كان الرجل جالسًا في المنزل مع ابنته عندما اخترقت رصاصة النافذة. كانت جوليا خائفة للغاية لدرجة أنها أصيبت بشلل عصبي منعها تدريجياً من المشي وتسبب لها في ألم رهيب.