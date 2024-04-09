اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بحلول تذكار القدّيس الشهيد إفبسيخيوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بحلول تذكار القدّيس الشهيد إفبسيخيوس الذي استشهد في عهد يوليانوس الجاحد في سنة 362، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ هذا اليوم الذي صنعه الربّ يدخل كلّ شيء، ويحتوي على كلّ شيء، فهو يطال السماء والأرض والجحيم في الوقت نفسه! إنّ النور الذي هو المسيح لا توقفه الجدران، ولا تكسّره العناصر، ولا تعَتّمه الظلمات. نور المسيح، أقول إنّه يوم بلا ليل، يوم بل حدود؛ يسطع في كلّ مكان، يشعّ في كلّ مكان، ويبقى في كلّ مكان. المسيح هو اليوم، قال بولس الرسول: "قد تناهى الليل واقترب اليوم". تناهي الليل، قال بولس، والليل يسبق اليوم. افهموا هنا، أنّه حالما يظهر نور المسيح، تتشتّت ظلمات الشيطان، وليل الخطيئة لا يتبعه؛ يطرد المجد الأبدي ظلال الأمس، ويوقف تقدّم الشرّ الماكر.

شهد الكتاب أنّ يوم المسيح ينير السماء والأرض والجحيم. هو يسطع على الأرض: "كان النورُ الحَقّ الذي يُنيرُ كُلَّ إنسان آتيًا إلى العالَم". هو يلمع في في الجحيم. "الشعب السائر في الظلمة أبصر نورًا عظيمًا والمقيمون في بقعة الظلام أشرق عليهم النور". وفي السماوات، يبقى هذا اليوم، كما قال داود: ليدوم نسله للأبد وعرشه كالشمس أمامي" .

هذا وتوجه الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيب للأقباط الكاثوليك، إلى مخافظة البحر الأحمر، برفقته القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة، والأب بولس فاروق، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بسفاجا، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، إلى قيادات محافظة البحر الأحمر، بدءً من مدينة القصير.

والتقى الوفد الإيبارشي مع السيد اللواء إيهاب راشد، رئيس مجلس المدينة، مقدمين لسيادته، ولجميع معاونيه التهنئة بالعيد، والشكر على كافة المجهودات، من أجل تنمية المدينة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ثم توجه نيافته، ومرافقيه إلى مدينة سفاجا، حيث قدم التهنئة بعيد الفطر المبارك للسيد اللواء ياسر شعبان، رئيس مجلس المدينة، حيث أشاد الأنبا عمانوئيل بالجهد المبذول في المجال الخدمي بالمدينة من بنيه تحتيه، وترتيب، وتنسيق، لتكون دائما أكثر جاذبية.

تلا ذلك، المحطة الأخيرة بمدينة الغردقة، حيث التقى صاحب النيافة السيد اللواء محيي سلامة، مدير أمن المحافظة، مقدمًا لسيادته التهنئة بالعيد، والشكر على ما تتمتع به المحافظة من أمن، وأمان، وهذا يظهر جليًا في العدد المتزايد للسياح، كما أجرى الأنبا عمانوئيل عدة لقاءات بالمدينة مع الجهات الأمنية، والتنفيذية.