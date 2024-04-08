الكنيسة تحتفل بذكرى الطوباوية بييرينا موروسيني العذراء الشهيدة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية بييرينا موروسيني العذراء الشهيدة، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها، إن بييرينا ولدت في فيوبيو (بيرغامو) في 7 يناير 1931، وهي الأولى من بين تسعة أطفال لروكو وسارة نوريس. أنهت دراستها الابتدائية لكنها أُجبرت على ترك دراستها التي كانت موهوبة جدًا فيها، لأن عملها كان مصدر الرزق الرئيسي للعائلة بعد مرض والدها. تدربت لفترة من الوقت على الخياطة وفي سن الخامسة عشرة حصلت على عمل في مصنع نسيج محلي.

انضمت إلى مجموعة عمل كاثوليكية وشاركت في جميع أنشطة الرعية، وكرّست نفسها بشكل رئيسي للتعليم المسيحي وزيارة المرضى، كما شاركت بشكل مكثف في الترويج للدعوات إلى الإكليريكية المحلية والإرساليات الأجنبية. كانت تتلقى القربان المقدس كل يوم، وتظهر عليها علامات إخلاص غير مألوفة، حيث كانت تستيقظ كل صباح في الرابعة لتصلي وتحضر القداس قبل بدء العمل. كانت تودّ أن تصبح راهبة لتتمكّن من العمل في إرسالية في الخارج، لكن كان عليها أن تستمر في إعالة عائلتها. أصبحت عضوًا في الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة وأبناء مريم. كان زملاؤها في العمل يقدّرون كثيرًا ضميرها وطبيعتها الودودة تجاه الجميع وإيمانها المسيحي العميق.

ذهبت بيرينا في رحلة حجّ إلى روما عام 1947 لحضور قداسة القديسة ماريا غوريتي (6 يوليو)، وتأثرت كثيرًا بمثال هذه الشابة التي ماتت دفاعًا عن طهارتها، وقالت عدة مرات إنها تأمل في نهاية مماثلة. انضمت إلى "الحملة من أجل الطهارة" وألفت صلاة من أجل عفة أعضائها، تقول من بين أمور أخرى: "يا ليتني لا أفسح المجال أبداً لجاذبية العالم أو اللذة؛ يا ليتني لا أسمح لنفسي بأدنى مساومة مع الخطيئة في اللباس أو الكلام أو القراءة أو المظهر أو التسلية. اجعلني رسولاً صغيراً لكل الفتيات المنحرفات عن العالم.

وإذا كان لي سوء حظ أن أسقط، فلترفعني يدك الطاهرة بأسرع ما يمكن، يا يسوع، وتجعلني أعيد اكتشاف حميمية قلبك. إذا دعوتني إلى الزواج، ساعدني على حمل براءة المعمودية إلى المذبح. شجعت الكثير من شباب العمل الكاثوليكي على الاهتمام للدعوات الكهنوتية المقدسة.

في 4 أبريل 1957، في وقت مبكر من بعد الظهر، كانت بييرينا تسير إلى منزلها في ممر موحش عندما اعترضها فجأة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا: أراد اغتصابها فقاومت بييرينا بقوة وضربها مرارًا بحجر فسقطت حتى الموت، وماتت بعد يومين في المستشفى دون أن تستعيد وعيها.

على ما يبدو أن الرجل كان يضايقها منذ عام تقريباً وكان الاعتداء نتيجة رهان مع الأصدقاء؛ واعترف بعد القبض عليه. ومن المثير للاهتمام أن طبيب المستشفى الذي حاول إنقاذ حياة بييرينا، عند سماعه تفاصيل الجريمة، صرخ قائلاً: "ها قد أصبح لدينا ماريا غوريتي جديدة".

انتشرت هذا الخبر بسرعة وحضر حشد كبير جنازتها في 9 أبريل. وسرعان ما أصبح قبرها مكانًا للحج، خاصة بالنسبة للإكليريكيين وأعضاء العمل الكاثوليكي؛ ونُشرت أول سيرة ذاتية لها في عام 1960. وفي عام 1983، نُقل رفاتها إلى ذخائر رخامية في كنيسة الرعية وتم تطويبها في 4 أكتوبر 1987م، من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني.