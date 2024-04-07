البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر والمفتى ووزيرى الدفاع والأوقاف بعيد الفطر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقيات تهنئة إلى الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء نص قداسته لوزير الدفاع كالتالي:

السيد الفريق أول محمد أحمد زكي

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة وينجح جهودكم لحفظ أمن مصر ومواجهة أعدائها وكافة التحديات.

وجاء نص برقية قداسته لفضيلة الإمام الأكبر كالتالي:

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

يسعدني بالأصالة عن نفسى، وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم الحثيثة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوع،

دمتم محروسين بحفظ الله وعنايته.

وجاء نص برقية قداسة البابا إلى وزير الأوقاف كالتالي:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك.

دمتم في رعاية الله وحفظه.

وجاء نص قداسة البابا للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كالتالي:

فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك.

دمتم في حفظ الله ورعايته.