البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر
بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك، وجاء نصها كالتالي:
السيد المستشار حنفي جبالي
رئيس مجلس النواب
بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع بدء العمل بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
نصلي أن يوفق الله جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.
دمتم في حفظ الله ورعايته.
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