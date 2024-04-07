أسقف جديد يلتحق بالكنيسة الأرثوذكسية في "أحد الصليب"

ترأس البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي بمناسبة أحد السجود للصليب المُكرم، في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركية في منطقة الحمزاوي - القاهرة.

خلال القداس الإلهي قام غبطته برسامة أسقف جديد على أسقفية جوبا وجنوب السودان المؤسسة حديثًا.

من جهة أخرى، استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفدا كنسيا من إسبانيا والذين يزورون الأراضي المقدسة في هذه الأيام وهم يحملون شعار لا للحرب ونعم للسلام.

واستقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم مشيدا بالرسالة الإنسانية التي يحملونها والتي نقدرها ونثمنها عاليا.

واستقبل أيضا المطران عطا الله حنا في كنيسة القيامة وفدا من أبناء الرعية الأرثوذكسية من منطقة الجليل من عدد من المدن والقرى والذين ساروا في طريق الآلام وصولا إلى كنيسة القيامة حيث استقبلهم سيادة المطران مرحبا بهم ومتمنيا لهم صوما أربعينيا مباركا وأياما مقدسة نستعد من خلالها للوصول إلى أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.