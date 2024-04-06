السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم السبت.. الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي كارلو (ندوي) سيريكي الكاهن

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي كارلو (ندوي) سيريكي الكاهن الفرنسيسكاني الشهيد، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها، إن ندوي سيريكي ولد في شكودرا، ألبانيا، في 26 فبراير 1911. التحق بالمدرسة الثانوية في كلية الرهبان الأصاغر في مدينته وارتدي الثوب الفرنسيسكاني  ودخل مرحلة الابتداء وبعد عام نذر نذوره الأولى وكان راهباً مثالياً، ومحافظاً على نذوره الرهبانية، ثم تابع دراسته الفلسفية واللاهوتية في بريشيا: رُسم في عام 1936 واحتفل بأول قداس له في 29 يونية. وأختار اسم كارلو.

مارس بعد ذلك خدمته ككاهن رعية في قرى مختلفة في المناطق الجبلية من البلاد، وهي نفسها التي عمل فيها العديد من رفاقه على الحفاظ على التقاليد الشعبية القديمة ونقلها إلى الأجيال الجديدة وقيادة الناس إلى حياة مسيحية أصيلة.

اعتقاله في اشتباكات سكان الجبال وجنود النظام الشيوعي

كان كاهن رعية في نيكاج-مركور عندما تم اعتقاله في 9 أكتوبر 1946، في أعقاب اشتباك بين سكان الجبال وجنود النظام الشيوعي. ثم أُمر بالكشف عمّا أسرّ به إليه أحد هؤلاء الوطنيين أثناء الاعتراف: رفض الأب كارلو وظل أمينًا للسرّ المقدّس.

ثم عُذِّب وحوكم وحُكم عليه بالإعدام في 18 يناير 1947. تغيّر الحكم فيما بعد إلى السجن مدى الحياة. توفي الأب كارلو في 4 أبريل 1954 في سجن بوريل بعد أن سُجِن بسبب سوء المعاملة.

قدّمت رهبانية الرهبان الأصاغر شهداء آخرين للكنيسة في ألبانيا: العديد منهم مدرج في قائمة الـ 38 الذين طوبوا في شكودرا في 5 نوفمبر2016. إلى جانب الأب كارل سيريكي، هم أسقف دوريس المونسنيور فينسينك برينوشي، والآباء جيون شلاكو، وسيرافين كودا، وبرناردين بالاج، وماتي برينوشي، وسيبريان نيكاج، وغاسبير سوما. فلتكن صلاته معنا

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