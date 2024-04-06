غدًا الأحد.. البابا ثيودروس يرسم أسقفا جديدا في القاهرة

يترأس البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي بمناسبة أحد السجود للصليب المُكرم، في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركية في منطقة الحمزاوي - القاهرة.

خلال القداس الإلهي سيقوم غبطته برسامة أسقف جديد على أسقفية جوبا وجنوب السودان المؤسسة حديثًا.

مواعيد الصلاة:

صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا

القداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا

من جهة اخرى تتعلق بكنيسة الروم الارثوذكس ايضا استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس وفدا كنسيا من اسبانيا والذين يزورون الاراضي المقدسة في هذه الايام وهم يحملون شعار لا للحرب ونعم للسلام .

وقد استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومشيدا بالرسالة الانسانية التي يحملونها والتي نقدرها ونثمنها عاليا ، اذ انه من واجبنا جميعا ان نرفع الصوت عاليا منادين بوقف الحرب التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة حيث هنالك استهداف للمدنيين وترويع وتجويع للمواطنين وخاصة شريحة الاطفال التي تعاني في ظل هذا العدوان الهمجي الوحشي.