السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

غدًا الأحد.. البابا ثيودروس يرسم أسقفا جديدا في القاهرة

البابا ثيودروس
البابا ثيودروس

يترأس البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي بمناسبة أحد السجود للصليب المُكرم، في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركية في منطقة الحمزاوي - القاهرة.

خلال القداس الإلهي سيقوم غبطته برسامة أسقف جديد على أسقفية جوبا وجنوب السودان المؤسسة حديثًا.

مواعيد الصلاة:

 صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا

 القداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا

من جهة اخرى تتعلق بكنيسة الروم الارثوذكس ايضا استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس وفدا كنسيا من اسبانيا والذين يزورون الاراضي المقدسة في هذه الايام وهم يحملون شعار لا للحرب ونعم للسلام .

وقد استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومشيدا بالرسالة الانسانية التي يحملونها والتي نقدرها ونثمنها عاليا ، اذ انه من واجبنا جميعا ان نرفع الصوت عاليا منادين بوقف الحرب التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة حيث هنالك استهداف للمدنيين وترويع وتجويع للمواطنين وخاصة شريحة الاطفال التي تعاني في ظل هذا العدوان الهمجي الوحشي.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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