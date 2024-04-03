الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جوزيف كاتب الترانيم

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس جوزيف كاتب الترانيم الراهب في القسطنطينية، وطرح الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها: إن جوزيف ولد في جزيرة صقلية عام 816م، كان إبناً لأبوين تقيين اسمهما بلوتينوس وأغاثا.

كان تقياً ووديعاً في عقله، انكبّ على قراءة الكتاب المقدّس والتأمّل فيه منذ فتوته، ترهّب في دير لاتموس وأطاع أباه الروحي طاعة كاملة، سلك في نسك شديد، ينام على الأرض ولا يغتذي سوى بالخبز اليابس والماء ويكتفي من اللباس بأحقره، كان يمضي أكثر لياليه في السجود والترنيم والصلاة.

كان عمل طاعته أن ينسخ المخطوطات، وساهم في جعل ديره مركزاً للخط مرموقاً، سيم كاهناً ثم انتقل بمعيّة القدّيس غريغوريوس الديكابوليتي إلى القسطنطينية حيث استقرّا في كنيسة القدّيس أنتيباس، كان ذلك طبعاً بإيعاز من أبيه الروحي. في ذلك الوقت شُنَّت حملة عنيفة على المدافعين عن الإيقونات المقدّسة وتحوّلت الكنيسة الصغيرة التي نزلها جوزيف مركزاً استقطب المعترفين بالإيمان القويم.

أُوفد إلى رومية في مهمّة لدى البابا غريغوريوس الرابع (827 – 844) بقصد إطلاعه على الوضع القائم في الشرق وكسب تأييد كنيسة الغرب للإيمان القويم. أبحر إلى إيطاليا دون أن يأخذ معه شيئاً. في الطريق وقع في أسر قراصنة وسُجن في جزيرة كريت. خَبِر هناك التسليم الكامل لله. كان عزاء وعوناً للأسرى الذين وجد نفسه بينهم فثبتهم في الإيمان وبثّ فيهم الرجاء إذا كانوا يتعرّضون هناك لصنوف شتّى من التنكيل.

كذلك أصلح أسقفاً كان على وشك الوقوع في الهرطقة وهيّأ مؤمناً عامياً للشهادة المجيدة. ليلة الميلاد، فيما رصف في القيود، احتفل جوزيف بمجيء شمس العدل إلى هذا العالم منشداً، فإذا بالقدّيس نيقولاوس يتراءى له بهيّاً لامعاً ويدفع إليه رقّاً عليه هذه الكتابة: "أسرع يا رؤوف وبادر لمعونتنا بما أنك رحيم لأنك قادر على ما تشاء" ثم يُنبئه أنه بعد وفاة الإمبراطور ثيوفيلوس، سوف يُطلّق سراحه وأن عليه أن يعود إلى القسطنطينية للعمل على تثبيت الإيمان القويم هناك.