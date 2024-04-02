الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

روح ملائكية وحياة ملهمة.. الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوية ماريا للقديس يوسف

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوية ماريا للقديس يوسف، وعلى خلفية الاحتفالات طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه وُلدت لورا إيفانجليستا ألفارادو كاردوزو في تشوروني في فنزويلا في 25 أبريل 1875.

وهى الأكبر لأربعة أطفال لكليمنتي ألفارادو، وهو تاجر أصلاً من جزر الكناري ويتملك متجراً صغيراً في المدينة ، ومارجريتا كاردوزو ، فنزويلية ، ولكن حوالي عام 1880 انتقلوا إلى مركز أكبر ، ماراكاي ، بحثًا عن عائد مادي أكبر حيث التحقت لورا بالمدرسة، وفى الثامن من ديسمبر 1888م احتفلت بالمناولة الاحتفالية الأولي.

وأخذت نذرًا خاصًا بالعذرية وبأن تصبح عروساً للمسيح ، في عام 1892 أسرت لمديرها الروحي ، دون جوستو فيسنتي لوبيز أفيليدو ، رغبتها في أن تصبح راهبة ، لكنه نصحها بالانتظار من 3 نوفمبر 1893 ، عملت لمدة تسع سنوات مجانًا ، مع أربعة من أصدقائها ، في مستشفى صغير في ماراكاي ، أنشأه دون فيسنتي لمرضى الجدري.

وفى شبابها كانت لورا تقوم بتعليم الأطفال الفقراء بلا أي مقابل مادي. في عام 1896 عينها كاهن الرعية مديرة للمستشفى. وهناك أسست مجموعة من النساء تقوم بكل الخدمات الإنسانية والروحية في التعليم والمستشفيات باسم " المراة السامرية". في ذلك الوقت أصدر الرئيس أنطونيو جوزمان بلانكو سلسلة من المراسيم المناهضة للإكليروس وأغلق المعاهد الإكليريكية. فتسبب بنقص كبير من الكهنة ، وقام بنفي الأساقفة أيضا .ومنع إقامة أي نشاط ديني في البلاد.

قرب نهاية القرن التاسع عشر، تحسنت العلاقات بين الكنيسة والدولة بشكل طفيف: أعادت الحكومات الأنظمة الدينية. فعادت مجموعة الراهبات والأب لوبيز للعمل في المستشفيات وكبار السن ودور الأيتام . في 22 مايو 1902 ، تمكنت لورا من تحقيق رغبتها في تكوين جماعة رهبانية : بقرار من المونسنيور كريسبولو أوزكاتيغوي ، رئيس أساقفة كاراكاس ، ولدت جماعة راهبات خدمة المستشفيات للقديس أوغسطينوس . أخذت لورا اسم الأخت ماريا للقديس يوسف وعُينت رئيسة للرهبنة  في عام 1905 .وقدموا جميعاً نذورهم الرهبانية الثلاثة ، الفقر والعفة والطاعة . 

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