الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي رامون فنسنت فارغاس غونزاليس

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي رامون فنسنت فارغاس غونزاليس.

وبهذه المناسبة، طرح الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها، إنه في سياق الاضطهاد الديني المكسيكي الذي أثاره الدستور الجديد الذي صدر في عام 1917، عانى العديد من المسيحيين من الاستشهاد. كان من بينهم مجموعة من أربعة مؤمنين علمانيين من أبرشية غوادالاخارا، وجميعهم مسيحيون مستقيمون، شاركوا بنشاط في الدفاع عن الحرية الدينية والكنيسة، قُتلوا بسبب إيمانهم في 1 أبريل 1927م.

كان أحدهم هو رامون فنسنت فارغاس غونزاليس، الذي وُلد في أهوالولكو في 22 يناير 1905، وهو السابع من بين أحد عشر أخًا. كان يتميز بثلاث صفات تميزه عن الآخرين: لون شعره الأحمر الذي أكسبه لقب "كولورادو"، وقامته الطويلة وذ شخصية مرحه.

كان ابنًا لطبيب مرموقً في مجال الطب هو أنطونيو فارغاس أولوا وإلفيرا غونزاليس آرياس، وهي امرأة شجاعة ومتكاملة وعطوفة، تكاد تكون شبيهة بأم الإخوة المكابيين التوراتيين. عندما كان لا يزال طفلاً، وبالتحديد في سن التاسعة من عمره، انتقل مع عائلته إلى غوادالاخارا.

قرر رامون فيما بعد أن يسير على خطى والده، والتحق بكلية الطب. تميّز بخفة دمه وروحه المرحة وصداقته الحميمة وهويته الكاثوليكية الواضحة (كان عضوًا في الجمعية الكاثوليكية للشباب المكسيكي). كان يميل بشكل ملحوظ إلى رعاية وعلاج الفقراء مجاناً دون مقابل.

في سن الثانية والعشرين من عمره، وهو على وشك إنهاء دراسته الجامعية، استقبل في منزله المحامي أناكليتو غونزاليس فلوريس، وهو معارض للتدابير القمعية على الحرية الدينية التي أرادها رئيس الجمهورية بلوتاركو إلياس كاليس. وقد لاحظ على الفور مواهب رامون وعرض عليه العمل في معسكرات المقاومة في حرب "كريستريرا" كممرض. فأجابه الشاب: "من أجلك سأفعل أي شيء يا مايسترو، ولكن ليس للاختباء". في صباح يوم الجمعة 1 أبريل 1927، استولت مجموعة من رجال الشرطة على منزل فارغاس غونزاليس وفتشته واعتقلت من كان يسكنه.

ظل رامون هادئًا رغم سخطه. مستغلاً الاضطرابات، تمكن من الهرب إلى الشارع دون أن يلاحظ خاطفوه ذلك، لكنه بعد فترة وجيزة عاد إلى الوراء وسلم نفسه طواعية لهم. تم حبس الإخوة فلورنتينو وخورخي ورامون فارغاس غونزاليس في نفس الزنزانة في ثكنة كولورادو، بتهمة إيواء كاثوليكي مضطهد. وبعد ساعات قليلة، تم حبس كل من أناكليتو غونزاليس فلوريس وخوسيه ديونيسيو لويس باديلا غوميز، وهو عضو مؤسس ونشط في الجمعية الكاثوليكية للشباب المكسيكي، في الزنزانة المجاورة لزنزانتهما.

أوضح خورخي، من خلال القضبان، للويس أنهما سيُقتلان قريبًا. وبعد أن شعر الآخر بأن نهايته باتت وشيكة، أعرب عن أسفه لعدم اعترافه وتواصله معهم، حيث كان يوم الجمعة الأول من الشهر. فعزّاه أناكليتوس بقوله: "لا، يا أخي، لم يعد الوقت وقت الاعتراف، بل وقت طلب الغفران والصفح. إن الذي ينتظرك هو أب سماوي وليس قاضياً. دمك هو الذي سيطهرك".

ثم اتفق خورخي مع لويس. فأجابه رامون: "لا تخافوا، إذا متنا فإن دمنا سيغسل خطايانا". ثم التفت نحو النافذة وصرخ قائلاً: "أما أنا، فلن يتركوني أموت جوعاً، بل سيفعلون ذلك بالبنادق". ثم، وبنبرة تحدٍّ تقريبًا، بدأ يأكل شطيرة جبن. لم تفشل أبدًا سلامة روح الأخوين ولا المودة التي كانت تربطهما معًا. وبالفعل، عندما اقترح جنرال الفرقة خيسوس ماريا فيريرا إطلاق سراح أصغرهم سناً، أفسح رامون المجال لفلورنتينو فأطلق سراحه.

ثم اقتيد السجناء الأربعة إلى ساحة السجن وأطلق عليهم الرصاص هناك. وقبل قتلهم، أشار رامون بعلامة الصليب. في غوادالاخارا، المكسيك، 1 أبريل 1927وكان عمره 22 عامًا. تم تطويبه في 20 نوفمبر 2005 في غوادالاخارا، من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر، مع زملائه الشهداء وتسعة آخرين، من بينهم علمانيون وكهنة، قُتلوا في الاضطهاد نفسه. يتم تبجيل رفات الأخوين الطوباويين فارغاس غونزاليس في كنيسة رعية القديس فرنسيس الأسيزي في أهوالولكو دي ميركاتو.