الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

يوم رياضي لخدمة التربية الدينية بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية

كنيسه
كنيسه

نظمت كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، فعاليات اليوم الرياضي لخدمة التربية الدينية بالكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوسف رمزي، والأب جوفاني قاصد، راعيي الكاتدرائية، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبها، تعليم الألحان الكنسية، استعدادًا لأسبوع الآلام، وعيد القيامة المجيدة.

تلا ذلك، مسابقة كتابية في موضوعات الثلاثة شهور السابقة في الكتاب المقدس، بحسب إنجيل القديس لوقا، كما تم تنظيم عدد من الألعاب الرياضية الترفيهية لجميع خدام، ومخدومي التعليم المسيحي بالرعية.

كما ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القيامة، بالمنيا الجديدة، بمناسبة الذكرى التاسعة لتدشين الكنيسة.

كذلك، منح صاحب النيافة درجتي المرتل، والقارئ لعدد من شمامسة الكنيسة، كما تم الاحتفال تدشين مزارات رفات القديسين: بطرس، وبولس، وأندراوس، ومرقس، وفيليب نيري.

شارك في الصلاة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا.

شارك أيضًا الأب أنطون فؤاد، والأب بولس شوقي، راعيا الكنيسة، حيث أعطى الأنبا باسيليوس كلمة شكر، فيها سيادة المطران جورج شيحان، الذي ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "محبة الأب الرحيم

وأيضًا ترأس مساء أمس الأحد، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس ذكرى الأربعين للمتنيح، الأخ طلعت فايز، شفيق الأب أنطونيوس فايز، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب أنطونيوس فايز، وبعض الآباء الكهنة.

وتحدث الأب البطريرك في كلمة العظة حول "الشركة بين الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة"، مؤكدًا أن جميع من سبقونا إلى المجد المسائي"، كما تأمل غبطته في بعض محطات إنجيل الأحد الثاني من مسيرة الصوم الأربعيني المقدس (أحد الابن الضال).

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قدم الأب أنطونيوس فايز، كلمات الشكر لغبطة أبينا البطريرك، وجميع من شاركوا في قداس ذكرى الأربعين لشفيقه المتنيح.

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