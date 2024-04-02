الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي برناردينو دا نيتو الفرنسيسكاني

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي برناردينو دا نيتو الفرنسيسكاني، وبهذه المناسبة طرح الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها: في التاريخ الفرنسيسكاني للقرن الخامس عشر، هناك شخصية غامضة للطوباوي برناردينو دا نيتو. رجل دين يبرز بوضوح في البانوراما التاريخية الدينية في صقلية رجل ديني، محاط بهالة من البساطة الصوفية، وهو رجل دين يبرز بوضوح في البانوراما التاريخية الدينية في صقلية.

إن الأخبار الشحيحة عنه، المحفوظة بغيرة في النصوص الفرنسيسكانية والتي بلغت ذروتها في كتاب "السنكسار الفرنسيسكاني" الصادر عام 1653، تنسج نسيج حكاية رائعة. اعتنق برناردينو حياة التكريس الرهباني الفرنسيسكاني، واعتزل ليعيش حياة مثالية في دير نيتو (نيتينوم).

إن سمعة القداسة التي أحاطت به خلال حياته، والتي كانت تغذيها نزاهة حياته وفضائله، قد خلدت على مر القرون، لدرجة أنه اكتسب مكانة شرفية في مختلف كتب التراتيل التي تحيي ذكراه في الأول من أبريل. إنه يمثل لغزًا رائعًا للباحثين. لا يزال الغموض يكتنف تكوينه وخبراته وتأثيره على الرهبنة الفرنسيسكانية والمجتمع المحلي. غموضٌ يغذّي الفضول ويدعونا إلى التعمّق في البحث عن آثار هذا الراهب الصامت والبليغ في آنٍ واحد. ورقد بعطر القداسة في عام 1452م .

كما ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس ذكرى الأربعين للمتنيح، الأخ طلعت فايز، شفيق الأب أنطونيوس فايز، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب أنطونيوس فايز، وبعض الآباء الكهنة.

وتحدث الأب البطريرك في كلمة العظة حول "الشركة بين الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة"، مؤكدًا أن جميع من سبقونا إلى المجد المسائي"، كما تأمل غبطته في بعض محطات إنجيل الأحد الثاني من مسيرة الصوم الأربعيني المقدس (أحد الابن الضال).

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قدم الأب أنطونيوس فايز، كلمات الشكر لغبطة أبينا البطريرك، وجميع من شاركوا في قداس ذكرى الأربعين لشفيقه المتنيح.