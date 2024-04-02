الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يصدر توجيهًا رعويًا جديدًا

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

أصدر الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، توجيهًا رعويًا جديدًا تم توجيهه إلى المطارنة والأساقفة، والقمامصة والقسوس الرهبان والراهبات المكرسين والمكرسات والشمامسة، وجميع أبناء الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة في مصر وبلاد المهجر.

تفاصيل التوجيه الرعوى الجديد لبطريرك الكاثوليك

وقال خلاله: جاء هذا التوجيه الرعويّ ليوضّح لشعبنا المبارك، أنّ الكنيسة المقدّسة وسلطتها التعليميّة لا تتناول الشؤون المستحدَثة طلبًا للتكيّف معها، بل تسعى إلى “التواصل بالحقيقة” واضعةً في الاعتبار، قدر المستطاع، كلّ الجوانب المتاحة، في نور كلمة الله ووديعة الإيمان التي تسلّمناها من آبائنا القديسين، وفي مقدّمتهم القديسة مريم العذراء، وكلّ الذين أصغوا إلى نداءات الروح القدس معزّي الكنيسة ومرشدها.

 الأنبا إبراهيم إسحق يترأس محفل التكريس السنوي لجنود مريم

وكان البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك،  قد ترأس محفل التكريس السنوي لجنود مريم، لكنائس الإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب هدية تامر، المرشد الروحي للمجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، والأب يوحنا جورج، راعي الكاتدرائية.

شارك أيضًا الأب ميشيل شفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، والأب يوسف محارب، راعي كنيسة سان ميشيل، بالعطارين، ومسؤولو المجلس الإقليمي لجنود مريم، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء مختلف فرق جنود مريم، من مختلف كنائس الإسكندرية، وعدد من الأخوات الراهبات.

 تلاوة أسرار المسبحة الوردية

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي، حيث تحدث صاحب الغبطة في عظته الروحية حول "التكريس والبشارة والانتماء". وأشار الأب البطريرك إلى أصالة خدمة جنود مريم في كنيستنا، كما أكد غبطته أهمية الاقتداء بأمنا مريم العذراء في تكريسنا

تضمن اليوم أيضًا تجديد الوعد المريمي السنوي، الذي ترأسه صاحب الغبطة، بمشاركة الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وجميع الحاضرين، بالإضافة إلى تطواف احتفالي بتمثال، وأيقونة أمنا مريم العذراء. وشهد الاحتفال تكريم بعض الشخصيات التي كان لها دور في خدمة جنود مريم

 

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