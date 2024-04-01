الكنيسة تحتفل بذكرى الطوباوي أنسيلمو من فيجيفانو الفرنسيسكاني

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي أنسيلمو من فيجيفانو الفرنسيسكاني، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها: عاش القديس أنسيلمو الفرنسيسكاني ذو النسب النبيل، في القرن الرابع عشر، تاركًا إرثًا من القداسة والصرامة الرهبانية التي يتردد صداها في الكنيسة.

يُقرأ في سجلات الرهبنة، إنه كان بليغ جداً في عظاته وإرشاداته الروحية. كان يسعي إلى تحقيق الكمال الإنجيلي من خلال الالتزام الصارم بالقانون الرهباني الفرنسيسكاني. تبرز شخصيته الزاهدة، المكرسة للتأمل والصلاة، على خلفية عصر مضطرب، مقدماً نموذجاً للحياة المستوحاة من مبادئ البساطة والتفاني في خدمة الله. ورقد بعطر القداسة في سنة 1400م في فيجيفانو بإيطاليا .