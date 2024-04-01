الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى الطوباوية سيسيليا أتندولي من كوتينولا راهبة الكلاريس

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية سيسيليا أتندولي من كوتينولا راهبة الكلاريس.

وبهذه المناسبة، طرح الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها كانت الطوباوية سيسيليا أتندولي من كوتيجنولا راهبة عاشت بين القرنين. الخامس عشر والسادس عشر. كانت تنتمي للرهبنة السيدات الفقيرات للقديسة كلارا الإسيزية ، عاشت طوال حياتها الرهبانية في دير القديسة كلارا في مورتارا المسمى أيضًا دير سان فيتوري، والذي يعود تاريخ تأسيسه الأول إلى عام 1480، واختفاءه وهدمه في 1805م .

يخبرنا التقليد أنها كانت امرأة فاضلة وأنها قامت بالمعجزات عندما كانت على قيد الحياة. وعندما أرادت حياة التكريس الرهباني أنضمت لدير راهبات القديسة كلارا ( الكلاريس) في مورتارا. وعاشت في نفس الدير اثنين من الطوباويات وهن الطوباوية إيبوليتا من ميليجنانو والطوباوية إليزابيتا من ميليجنانو.

نجد النساء الثلاث المباركات مصورات معًا في لوحة جدارية في حرم سانت أنطونيو في مورتارا. يُعتقد أن الطوباوية سيسيليا توفيت في 29 مارس 1531، على الرغم من أن البعض يقول إنها توفيت في 9 أبريل. لا نعرف المكان الذي دُفنت فيه الراهبات الثلاث المباركات، ودُفنن في البداية في بهو الدير، لكن مع مرور الوقت فقدت آثار دفنهن، حتى عام 1701، وهو العام الذي توفى فيه دون بيترو فرانشيسكو جيلفيو،المرشد الروحي للراهبات ومعرف الدير. . وكتب هذا التقرير: “بعد الصوم وبعد البحث الدقيق عثروا على جثتي الطوباويات إيبوليتا دا ميليجنانو، وسيسيليا دا كوتيجنولا، وإليزابيتا دا مورتارا في الردهة المجاورة للكنيسة .

وكانت عظامهم بيضاء ولامعه مثل المرمر . وتنبثق منه رائحة عطرة . وفى 18 يونية يوم السبت الذي يسبق الأحد الثالث بعد عيد العنصرة، قاموا بوضع عظامهم في صندوق خاص آخر". يذكر المؤلف أن الأسقف فرانشيسكو ماريا ميليسي (1747-1819)، أثناء زيارته الرعوية، لم يتعرف على أدلة كافية فيما يتعلق بعبادة وهوية الطوباويين الثلاثة،بسبب حرق وتدمير أرشيف الدير تدمير أمر الأسقف بإخفاء الصندوق مع رفاتهم سرًا، خوفاً من الحرق والتدمير . وفى كتاب السكنسار الفرنسيسكاني يتم إحياء ذكرى الطوباوية سيسيليا أتندولي من كوتيجنولا