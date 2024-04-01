البابا ثيودروس يرسم أسقفا جديدا في كينشاسا بإفريقيا الوسطى

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إنه في كنيسة المتروبوليتية للقديس نيقولاوس في كينشاسا، بوضع يد البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، تمت رسامة الأسقف المنتخب تيموثيوس أسقفًا على أسقفية جوما المنشأة حديثًا.

وشارك في الرسامة المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا، المتروبوليت ملاتيوس مطران كاتانجا (الكونغو)، المتروبوليت ثيودوسيوس مطران كينشاسا، الأسقف خاريتون أسقف كانانجا وسط الكونغو، الأسقف سيلفستروس أسقف جينجا وشرق أوغندا، الأسقف نكتاريوس أسقف غولو وشمال أوغندا، والأسقف كوزماس أسقف جوبا وجنوب السودان.