البار تيطس الصانع العجائب.. احتفالات باهرة في الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى البارّ تيطس الصانع العجائب الذي ترَّهب منذ صغره، وتوّلى إدارة الرهبان إخوته، وقدّم لهم في نفسه مثالاً عالياً للفضائل الرهبانية.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ المخلّص نفسه، الذي تضعه كلمة الكتاب المقدّس تحت ناظرينا في كامل إنسانيّته مُظهرةً لنا إيّاه في كل الدروب التي اجتازها على الأرض، هو بذاته يسكن بيننا مُتواريًا بمظهر الخبز الإفخارستي، إذ يأتي إلينا كل يوم كخبز حياة.

فمن خلال هذين البُعدين، يقوم الرّب بالتقرّب منا، ومن خلال هذين الوجهين، يريدنا أن نسعى إليه وأن نعثر عليه. فالواحد يدعو الآخر. عندما نرى بعيون الإيمان الرَّبَّ أمامنا، كما يصفه لنا الكتاب المقدّس، حينها تكبر رغبتنا باستقباله فينا من خلال خبز الحياة. إن الخبز الإفخارستي يؤجج بدوره رغبتنا بالتّعمّق دائما أكثر بمعرفة الرّب من خلال كلمة الكتاب المقدس، وهو يمدّ ذهننا بالقوة اللازمة لإدراكٍ أفضل.

من جهة أخرى ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، محفل التكريس السنوي لجنود مريم، لكنائس الإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

وشارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب هدية تامر، المرشد الروحي للمجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، والأب يوحنا جورج، راعي الكاتدرائية.

شارك أيضًا الأب ميشيل شفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، والأب يوسف محارب، راعي كنيسة سان ميشيل، بالعطارين، ومسؤولو المجلس الإقليمي لجنود مريم، بالإضافة إلى مسؤولي، وأعضاء مختلف فرق جنود مريم، من مختلف كنائس الإسكندرية، وعدد من الأخوات الراهبات.

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي، حيث تحدث صاحب الغبطة في عظته الروحية حول "التكريس والبشارة والانتماء". وأشار الأب البطريرك إلى أصالة خدمة جنود مريم في كنيستنا، كما أكد غبطته أهمية الاقتداء بأمنا مريم العذراء في تكريسنا