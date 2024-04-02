الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودروس يرسم ثاني أسقف جديد في كينشاسا بأفريقيا الوسطى

الكنيسة
الكنيسة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إنه في كنيسة المتروبوليتية للقديس نيقولاوس في كينشاسا، بوضع يد صاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، تمت رسامة الأسقف المنتخب أثناسيوس أسقفًا على اسقفية بنين وتوجو وبوركينا فاسو.

شارك غبطته في الرسامة المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا، المتروبوليت ملاتيوس مطران كاتانجا (الكونغو)، المتروبوليت ثيودوسيوس مطران كينشاسا، الأسقف خاريتون أسقف كانانجا وسط الكونغو، الأسقف سيلفستروس أسقف جينجا وشرق أوغندا، الأسقف نكتاريوس أسقف غولو وشمال أوغندا، الأسقف كوزماس أسقف جوبا وجنوب السودان، والأسقف تيموثيوس أسقف جوما.

وبمعاونة كهنة من أبرشية بنين، وأبرشية نيجيريا، وأبرشية كاناجا، وأبرشية كينشاسا. 

حضر الرسامة سفير اليونان أنطونيوس بابادوبولوس، وسفراء الدول أخرى، وممثلين رسميين من الدولة.

بعد ذلك، في صباح نفس اليوم غادر البابا ثيودروس كينشاسا متوجهاً إلى مقر البطريركية في الإسكندرية، تاركاً ورائه أجمل اللحظات المؤثرة في حياة كنيسة كينشاسا.

كما إنه في كنيسة المتروبوليتية للقديس نيقولاوس في كينشاسا، بوضع يد البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، تمت رسامة الأسقف المنتخب تيموثيوس أسقفًا على أسقفية جوما المنشأة حديثًا.

وشارك في الرسامة المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا، المتروبوليت ملاتيوس مطران كاتانجا (الكونغو)، المتروبوليت ثيودوسيوس مطران كينشاسا، الأسقف خاريتون أسقف كانانجا وسط الكونغو، الأسقف سيلفستروس أسقف جينجا وشرق أوغندا، الأسقف نكتاريوس أسقف غولو وشمال أوغندا، والأسقف كوزماس أسقف جوبا وجنوب السودان.

الجدير بالذكر إنه في سياق العمل التبشيري في جميع أنحاء القارة الإفريقية، وصل صاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، إلى مطار كينشاسا رافقه المتروبوليت غينيا جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان.

كان في استقبال غبطته سفير اليونان في الكونغو أنطونيو بابادوبولو، سفير مصر في الكونغو هشام عبد السلام المقصود، ممثل رئيس البلاد، المتروبوليت ثيودوسيوس مطران كينشاسا، والعديد من كهنة الإبراشية.

بعد ذلك توجه البابا ثيودروس إلى كنيسة القديس نيقولاوس في كينشاسا، حيث رَحب بغبطته رجال الدين وشعب كينشاسا ورددوا النشيد المثلث التقديس.

وقد عبر مطران كينشاسا عن مشاعر الامتنان تجاه البابا البطريرك المبارك، لأنه بحضوره إلى المتروبوليت يقوي العمل التبشيري ويساعد على السير بحماس على طريق الصوم الكبير نحو أسبوع الآلام والفصح المقدس.

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