البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الفطر

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق هنأه فيها وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك، وجاء نص التهنئة كالتالي:

السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة.

دمتم في رعاية الله وأمنه.