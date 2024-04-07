البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الفطر المبارك، وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها، وقال قداسة البابا في نص البرقية:

الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لدولتكم ولجميع الأحباء المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

نسأل الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق سعيكم الدءوب الفعال في طريق تنمية مصر بجميع نواحي التنمية، وهو ما تلمسه جموع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة.

دمتم محفوظين بعناية الله.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة تاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، ومعها الراهبة تاماف بيلاچيه التي كانت قد ناقشت رسالة دكتوراه عن تاريخ الدير في حارة زويلة والنوبارية، وبدأت في عمل أرشيف خاص عن الدير وتاريخه وقدمت لقداسته نسخة من الرسالة.

حضر المقابلة الأب القس باسيليوس صبحي الذي أشرف على الرسالة، والدكتور سينوت دلوار مدير معهد تاريخ الكنيسة.

كما استقبل قداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة سفير دولة الڤاتيكان بالقاهرة، الكاردينال نيقولاوس تيفن.

قدم السفير لقداسة البابا للتعارف مونسنيور چوزيف فورو مستشار وقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الڤاتيكان.

كما هنأ الضيفان قداسة البابا بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

وأيضًا استقبل قداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة السفير إيهاب بدوي سفير مصر الجديد في إسبانيا.

وأعرب قداسته عن خالص أمنياته لسيادة السفير بالتوفيق في مهمته الجديدة.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والراهب القمص فام الأنبا بولا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.