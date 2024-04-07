الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثانى يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قدم قداسة  البابا تواضروس الثاني التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الفطر المبارك، وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها، وقال قداسة البابا في نص البرقية:

الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لدولتكم ولجميع الأحباء المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

نسأل الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق سعيكم الدءوب الفعال في طريق تنمية مصر بجميع نواحي التنمية، وهو ما تلمسه جموع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة.

دمتم محفوظين بعناية الله.

May be an image of 2 people and text

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة تاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، ومعها الراهبة تاماف بيلاچيه التي كانت قد ناقشت رسالة دكتوراه عن تاريخ الدير في حارة زويلة والنوبارية، وبدأت في عمل أرشيف خاص عن الدير وتاريخه وقدمت لقداسته نسخة من الرسالة.

حضر المقابلة الأب القس باسيليوس صبحي الذي أشرف على الرسالة، والدكتور سينوت دلوار مدير معهد تاريخ الكنيسة.

كما استقبل قداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة  سفير دولة الڤاتيكان بالقاهرة، الكاردينال نيقولاوس تيفن.

قدم السفير لقداسة البابا للتعارف مونسنيور چوزيف فورو مستشار وقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الڤاتيكان.

كما هنأ الضيفان قداسة البابا بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

وأيضًا استقبل قداسة البابا في المقر البابوي بالقاهرة السفير إيهاب بدوي سفير مصر الجديد في إسبانيا.

وأعرب قداسته عن خالص أمنياته لسيادة السفير بالتوفيق في مهمته الجديدة.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والراهب القمص فام الأنبا بولا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

أسقف جديد يلتحق بالكنيسة الأرثوذكسية فى "أحد الصليب"

اليوم السبت.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى إفتيخيوس رئيس أساقفة القسطنطينيّة

غدًا الأحد.. البابا ثيودروس يرسم أسقفا جديدا في القاهرة

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول السبت من أسبوع الحواريّين

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول يوم السبت في ثمانيّة الفصح

اليوم السبت.. الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي كارلو (ندوي) سيريكي الكاهن

اليوم.. الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة الملك البار قسطنطين الكبير

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس فرانشيسكو مارتو

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

بعد قليل.. بيان مهم بشأن زيادة جديدة فى الأجور بالقطاع الخاص

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

تجديد حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس

موانئ دبى العالمية "دى بى وورلد" تتسلم رافعة متنقلة جديدة فى ميناء السخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى