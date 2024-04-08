الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

لاهوت إكسبلورنيشنز الإنجيلية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بفرع السويد

لاهوت إكسبلورنيشنز
لاهوت إكسبلورنيشنز الإنجيلية

احتفلت كلية لاهوت اكسبلورنيشنز  الإنجيلية المعتمدة من رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بتخريج الدفعة الأولى من الدارسين بفرع الكلية بالسويد (قسم البكالوريوس)، وشهد الاحتفال التاريخي  بكنيسة سينتروم شيركان بستوكهولم، الدكتور نادر ميشيل مدير كلية لاهوت إكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والقس مرزق بطرس مدير الفرع وراعي الكنيسة.


حيث تم تخريج 10 دارسين  ومنحهم درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، وهم: 
أدوكسيا بطرس
افلين توما عيسى
  بسام حداد
 دلال قبلو
فادي سنحاريب نعوم
 لينا بطرس
 لؤي أسكندر يعقوب
 ماجد بطرس ججي
 نشأت جرجيس عنابي
 نيران جميل بهنام.
يُعد الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من الدارسين بفرع الكلية بالسويد، هو الاحتفال الثاني في أوروبا، حيث احتفلت الكلية في يوليو 2022 بتخريج الدفعة الأولى من الدارسين بفرعَي الكلية بهولندا وبلجيكا، وتم تخريج 15 دارسًا ودارسةً " قسم البكالوريوس"، وقد أُقيم الحفل  في مدينة أمسفورت بالقرب من أمستردام عاصمة هولندا.


فقد كان تخريج دفعات من الدارسين بالكلية في قارة أوروبا حلمًا ظل يراود كلًّا من د. راسل ستيورات آدمز مؤسس الكلية ومديرها على مستوى العالم، ود. نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والوطن العربي وأوروبا، والمسؤولين بالكلية، سنوات طويلة، ورغم الصعوبات والتحديات لكن الله حقق الحلم.


مِن المعروف أن كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية لها ثمانية فروع خارج مصر في هولندا، بلجيكا، تركيا، العراق، السويد،  المانيا، كندا، استراليا، و17 فرع داخل عشرة محافظات بمصر، وللكلية فروع في نحو 50 دولة حول العالم. صرح بذلك رضا عزت المتحدث الإعلامي للكلية، واضاف، وخلال كلمة الحفل قال د. نادر ميشيل مدير الكلية، تحت عنوان، المسيحي ما بين إدراك المسؤولية وإحداث التأثير.

الإنجيليه أحتفالية الهيئة الأنجيلية أحتفالات الكنيسة الإنجيلية المشيخية أحد مذاهب الطائفة الإنجيلية بمصر

مواد متعلقة

الكنيسة تحتفل بذكرى الطوباوية بييرينا موروسيني العذراء الشهيدة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بحلول تذكار القدّيس الشهيد كاليوبيوس

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول ذكرى مار يوحنّا السالسيّ المعترف

كنيسة الروم الملكيين تحتفل بحلول ذكرى البار جاورجيوس أسقف متليني

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى عيد البشارة المجيد

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول تذكار القدّيس يوحنّا دي لاسال

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى عيد القيامة المجيد طبقا للتقويم القبطي

الأقباط يحتفلون بـ«أحد النصف».. الكنيسة تختتم نصف الصوم الأول

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل| خلال 48 ساعة.. مصر تقترب من هدنة غزة وتقدم غير مسبوق للمفاوضات

الزمالك يُجمّد المفاوضات مع محمد شريف.. والسبب صادم (خاص)

خاص.. إدارة الزمالك عن أداء اللاعبين: "فيه حاجة غلط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح