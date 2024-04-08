لاهوت إكسبلورنيشنز الإنجيلية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بفرع السويد

احتفلت كلية لاهوت اكسبلورنيشنز الإنجيلية المعتمدة من رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بتخريج الدفعة الأولى من الدارسين بفرع الكلية بالسويد (قسم البكالوريوس)، وشهد الاحتفال التاريخي بكنيسة سينتروم شيركان بستوكهولم، الدكتور نادر ميشيل مدير كلية لاهوت إكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والقس مرزق بطرس مدير الفرع وراعي الكنيسة.



حيث تم تخريج 10 دارسين ومنحهم درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، وهم:

أدوكسيا بطرس

افلين توما عيسى

بسام حداد

دلال قبلو

فادي سنحاريب نعوم

لينا بطرس

لؤي أسكندر يعقوب

ماجد بطرس ججي

نشأت جرجيس عنابي

نيران جميل بهنام.

يُعد الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من الدارسين بفرع الكلية بالسويد، هو الاحتفال الثاني في أوروبا، حيث احتفلت الكلية في يوليو 2022 بتخريج الدفعة الأولى من الدارسين بفرعَي الكلية بهولندا وبلجيكا، وتم تخريج 15 دارسًا ودارسةً " قسم البكالوريوس"، وقد أُقيم الحفل في مدينة أمسفورت بالقرب من أمستردام عاصمة هولندا.



فقد كان تخريج دفعات من الدارسين بالكلية في قارة أوروبا حلمًا ظل يراود كلًّا من د. راسل ستيورات آدمز مؤسس الكلية ومديرها على مستوى العالم، ود. نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والوطن العربي وأوروبا، والمسؤولين بالكلية، سنوات طويلة، ورغم الصعوبات والتحديات لكن الله حقق الحلم.



مِن المعروف أن كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية لها ثمانية فروع خارج مصر في هولندا، بلجيكا، تركيا، العراق، السويد، المانيا، كندا، استراليا، و17 فرع داخل عشرة محافظات بمصر، وللكلية فروع في نحو 50 دولة حول العالم. صرح بذلك رضا عزت المتحدث الإعلامي للكلية، واضاف، وخلال كلمة الحفل قال د. نادر ميشيل مدير الكلية، تحت عنوان، المسيحي ما بين إدراك المسؤولية وإحداث التأثير.