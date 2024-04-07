الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكنيسة البيزنطية تحتفل بحلول تذكار القدّيس الشهيد كاليوبيوس

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بحلول تذكار القدّيس الشهيد كاليوبيوس.

ويشار إلى أن الشهيد كاليوبيوس مات مصلوباً في عهد الإمبراطور مكسيميانوس، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يا ايها المسيح، اعمل فينا لكي نصير "قَلبًا واحِدًا ونَفْساً واحِدة" ، لأنّه عندئذٍ "سيحدث هُدوءٌ تَامّ".

أيّها السامعون، أدعوكم إلى الصداقة والتعاطف بينكم وإلى السلام بين الجميع، لأنّه بالمحبّة بيننا سنحصل على السلام ونمتلئ من الرُّوح القدس. آمنوا وتضرّعوا إلى الله، فالرسل كانوا مواظبين على الصلاة... إن صلّينا بخشوع، يحلّ علينا الرُّوح القدس ويقول لنا: "ثِقوا. أَنا هو، لا تَخافوا" ... ماذا يجب أن نطلب من الله، يا إخوتي؟ كلّ ما هو لمجد اسمه وخلاص نفوسنا، أي حضور الرُّوح القدس كما قال المزمور: "تُرسِلُ رُوحَكَ فيُخلَقون وتُجَدِّدُ وَجهَ الأَرض..." ولنطلب السلام والهدوء.

علينا أن نطلب السلام ليحلّ علينا روح السلام. علينا أيضًا أن نحمد الله على خيراته إذا أردنا أن يعطينا أمجادًا تبشّر بالسلام. ومن أجل أن يحلّ علينا روحه القدّوس، ما علينا إلاّ أن نشكر الله الآب على ما أرسله من خلال معلّمنا يسوع المسيح، ربّنا، ابنه... لأنّنا "مِن مِلْئِه نِلْنا بِأَجمَعِنا"، وأن نشكره على ما أرسله لنا من خلال الرسل وأن نشكر ابنه أيضًا: بكونه الله، فهو يرسل الرُّوح إلى الذين يطلبونه. ولكن بالأخصّ، نقدّم الشكر إليه لأنّه، بكونه إنسانًا، جعلنا أهلاً لنيل تلك النعمة: نعمة روحه الإلهي. 

كيف استحقّ الرّب يسوع حلول الرُّوح القدس؟ عندما "حَنى رأسَهُ وأَسلَمَ الرُّوح"؛ لأنّه حين أسلم روحَه إلى الآب، استحقّ أن يرسل الآبُ روحَه ليسكن جسده السريّ.

يشار ايضا الى انه تحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية والروم الارثوذكس والانجيلية والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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